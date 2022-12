El Gobierno no toca la ley del 'solo sí es sí' pero enmienda el Código Penal para evitar las reducciones de penas

El Gobierno ha acordado no introducir modificaciones en la ley del solo sí es sí y sus tipos penales. En cambio ha decidido realizar una modificación express del Código Penal para registrar una enmienda que será incorporada en su exposición de motivos y que afirma que el derecho transitorio contenido en dicha norma desde la reforma de 1995 está plenamente vigente y que debe ser aplicado a toda ley en vigor. Así lo han confirmado a Público fuentes de Igualdad y otros actores cercanos a la negociación que durante los últimos días han mantenido el Ministerio de Justicia y el que dirige Irene Montero.

Hace una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó ante un grupo de periodistas que la ley de Libertad Sexual, más conocida como del solo sí es sí debía ser "retocada técnicamente". Desde entonces los enfrentamientos y contactos entre los dos ministerios coproponentes de la ley iniciaron una dura negociación. Igualdad se oponía en rotundo a modificar los tipos penales de la una de sus leyes estrella. La bajada de algunas condenas a violadores (más de 50 hasta la fecha) habían tensado las relaciones entre los socios del Gobierno y el constante goteo de informaciones de rebajas de condenas a violadores condenados en firma se había convertido en una losa dura de soportar.

Algunos juristas criticaron que la norma del solo sí es sí no llevara incorporada una disposición transitoria de los jueces debían interpretar la nueva norma y afirmaban que las disposiciones transitorias del Código Penal no aplicaban a esta ley. Sobre todo la disposición transitoria número 5, que afirma que si la pena impuesta al reo entra dentro de la horquilla de penas de la nueva norma, no se debe rebajar la condena. Desde hace un mes, sin embargo, diversos tribunales y audiencias provinciales han interpretado la norma de forma diferente, lo que ha provocado la rebaja mecánica de penas en algunos de ellos, que entendían que se debía aplicar al penado pena más favorable, en muchos casos sin atender a al derecho transitorio incluido en el Código Penal.

Este martes, la comisión de Justicia del Congreso ha acordado introducir una enmienda en el código penal, que clarifique en qué forma deben ser interpretadas las períodos transitorios de todas las normas y reafirma que "aun cuando no se estableciera régimen transitorio de la ley se llegaría a la misma conclusión por la aplicación del artículo 2.2 del Código Penal y de la disposición transitoria quinta" de dicha norma. "No obstante la diversidad de interpretaciones realizadas en recientes reformas que afectan al Código Penal aconsejan su introducción expresa, conforme al principio de seguridad jurídica garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución Española".

Es decir, el legislador reafirma la validez de las disposiciones transitorias que ya contiene el Código Penal. Si bien esta modificación afectará a todas las leyes aprobadas, fuentes de Igualdad afirman que el cambio se debe a la mala interpretación que se ha hecho desde distintos tribunales de la revisión de penas en la ley del solo sí es sí y que esperan que la sangría de rebajas conocidas en las últimas semanas se detenga con esta clarificación. "La ley del solo sí es sí no se toca", añaden a esta periódico fuentes del Ministerio que dirige Irene Montero.



