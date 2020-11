Vox, PP y Cs pactan auditar las políticas feministas de la Junta de Andalucía

Santiago Abascal retiró en el último momento, como ya hiciera hace un año y medio, el veto a las cuentas de Andalucía para el año próximo. El portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, mantuvo varias reuniones con diferentes miembros del Gobierno andaluz, incluidos el propio presidente, Juanma Moreno (PP), y Juan Marín (Ciudadanos), con quienes se vio este mismo jueves en el Palacio de San Telmo, antes de que se anunciase el acuerdo. Este es el tercer presupuesto que Vox le va a aprobar al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.

El pacto recoge algunas referencias a políticas a ejecutar en el año 2022, como el aumento de los conciertos educativos en bachillerato y FP, y viene de este modo a dar estabilidad al gobierno andaluz y augura la continuidad hasta el final de la legislatura –que termina en diciembre de 2022– del experimento político inédito que alumbraron los comicios de 2018: un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, con el apoyo parlamentario de Vox, las "tres patas del cambio", según expresión del consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP).

El vicepresidente Marín, el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP) y el propio Hernández firmaron el acuerdo en el Parlamento. Luego, Marín y Bravo ofrecieron una rueda de prensa en la que destacaron que detrás del pacto hubo "no poco diálogo". Marín aseguró que el acuerdo "garantiza la estabilidad para el resto de la legislatura". "El acuerdo recoge propuestas razonables y compatibles con las políticas que estamos llevando en la Junta de Andalucía", según Marín.

El pacto incluye, sin embargo, algunas de las obsesiones antifeministas y xenófobas de la ultraderecha. Así, Vox, en su cuenta de Twitter se refirió a uno de los acuerdos de la siguiente manera: "Auditar los inútiles informes de impacto de género que se incorporan a cualquier proyecto y constituyen un gasto político ineficiente". Preguntado al respecto en rueda de prensa, Marín no negó que fueran inútiles y afirmó: "Tenemos la mala costumbre de evaluarlo todo. Sé que a otros eso de evaluar le chirrían".

La redacción sobre este punto –el doce– recogida en el acuerdo es la siguiente: Bajo el título "auditoría impacto de género", se lee: "Se acuerda realizar un informe para la valoración del coste y consecución de objetivos de aquellas actuaciones y programas del Presupuesto de la Junta de Andalucía, que, por su propia naturaleza, tengan como fin fomentar la política de género con carácter horizontal o transversal, así como el de aquellos trámites administrativos en los que se exige determinada información o valoración desde esa perspectiva, empleando recursos humanos o materiales con dicha finalidad. Todo ello, sin perjuicio de que en cada Consejería o entidad se otorguen objetivos o recursos a la consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres a través de los diferentes programas de la Junta de Andalucía":

El pacto también recoge aumentos presupuestarios para la seguridad en los centros de menores inmigrantes que así vendió Vox: "Incremento de seguridad en los centros de menas. Queremos barrios seguros". Preguntado, Marín se refirió a esto con estas palabras: "Pequeñas modificaciones presupuestarias en las partidas que cada consejería tiene. La aportación más importante de Vox a estos presupuestos es contar con 2.000 millones más, que si nos hubiéramos visto obligados a prorrogar los anteriores, no los tendríamos".

Preguntados Marín y Bravo por si se pueden firmar acuerdos con Vox, pero no con Bildu, el vicepresidente fue muy contundente: "Yo no creo que sea equiparable ni por asomo Vox con lo que representa Bildu". Luego, Marín añadió: "Ya he firmado dos acuerdos con Vox. Yo tengo que velar por los intereses de los andaluces. Y también he firmado enmiendas con Adelante Andalucía y las he cumplido. Cuando estás en el centro político tienes que ser capaz de llegar a acuerdos, pero nunca voy a llegar a acuerdos con gente que tiene las manos manchadas de sangre". Bravo manifestó: "El PP nunca ha salido del centro. Siempre ha estado en el centro. No tenemos ninguna dificultad en negociar con Vox sabiendo que somos diferentes".

El acuerdo completo

Lo que sigue es el acuerdo al completo, con sus 34 medidas, que se refieren también al Canal Sur y a aspectos relacionados con el control de la actividad de la Junta y también aborda las retribuciones de los sanitarios. El pacto contará además con un comité de seguimiento que se reunirá cada dos meses y controlará su ejecución: