Vox presiona al PP de Moreno para que retome la polémica ampliación de regadíos en Doñana

La polémica proposición de ley para ampliar las zonas regables en el entorno del espacio natural de Doñana, que sufre el impacto de la escasez de agua, que presentaron conjuntamente al final de la pasada legislatura el PP y Vox está ahora mismo en stand by. El gabinete de Juanma Moreno busca un camino que no le hipoteque con los agricultores y no le cause un dolor de cabeza innecesario en un momento climático crítico, con alerta por sequía en numerosas zonas de Andalucía.

Mientras el PP, esta vez, con la mayoría absoluta, no quiere tomar una decisión que le desgaste –y esta lo haría, porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra España por el mal cuidado de las aguas en Doñana– y se piensa y repiensa qué hacer, Vox se ha lanzado a la ofensiva y presiona a Moreno, al que acusan de "marear la perdiz".

Este jueves registra en el Parlamento una nueva proposición, lo que obligará al PP a retratarse, que no será exactamente igual que la de la legislatura pasada, sino "mejorado", según afirmó el portavoz de Vox, Manuel Gavira, con las aportaciones de los implicados durante la tramitación de la norma, que quedó truncada por la convocatoria electoral.

"¿Por qué vamos a esperar? Salvo que lo que se trate [lo que busque el PP] sea marear la perdiz. Ese no es nuestro estilo. Lo procedente ahora es presentar una Proposición mejorada. Ningún ultimátum. Prisa toda. Lo que no vale es que la anterior legislatura hablaran de urgencia y ahora hablen de sin prisas", dijo Gavira.

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, dijo este martes que la posición de la administración es "clara" en este asunto: "A favor de aportar seguridad jurídica y solucionar los problemas que agricultores de la provincia de Huelva y de la Corona Norte de Doñana puedan tener, pero siempre sin sobrepasar una línea roja innegociable para el Gobierno andaluz, que es salvaguardar siempre los valores ecológicos que propiciaron la conservación del Parque Nacional de Doñana, una de las joyas del patrimonio verde, natural, de todos los andaluces". El PP, sin embargo, con esas palabras, no aclara, una vez que gobierna en solitario, cómo se concreta eso, ese equilibro, tal vez imposible, que afirma buscar.

Intensa polémica

La presentación de esta proposición que ahora rescata Vox provocó una intensa polémica en la que intervino la Comisión Europea que envió una carta al Gobierno de España avisando de que, de aprobarse, podría dar lugar a sanciones del Tribunal Europeo por no dar cumplimiento a su sentencia.

Tanto Vox, que afirma que cumple un compromiso con los agricultores de la zona, como PP, que busca cómo salir del atolladero con buen pie y conciliar los distintos intereses en juego, han dado aspiraciones, en un momento muy delicado, en un periodo de sequía y en pleno cambio climático, a un puñado de regantes, con las instituciones europeas y el Gobierno de España en contra.