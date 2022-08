Yolanda Díaz se centra en el mundo rural en su segundo acto de escucha de 'Sumar'

"Rural vivo". Es el título elegido por el equipo de Yolanda Díaz para el segundo acto de escucha del movimiento 'Sumar'. La cita es este jueves 1 de septiembre en la Sierra de O Courel (Lugo) a partir de las 12.30. Se trata el segundo evento de este tipo que realiza la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social tras el realizado en el mes de julio en Madrid centrado en la crisis climática.

Desde el equipo de Díaz destacan que la zona montañosa gallega donde tendrá lugar el acto es un lugar muy afectado por los incendios este verano. "Queremos escuchar a la gente que vive allí, la que ha sufrido los incendios, a los profesionales y expertos, pero también escuchar la voz de las buenas experiencias productivas que generan actividad, trabajo y que significan una auténtica salvaguarda para el entorno, quienes están dinamizando el mundo rural", explican desde 'Sumar'.

En definitiva, según el lema del propio acto, escuchar a "la verdadera alternativa para un rural vivo". Consideran en el equipo de la política gallega que los incendios "no son un problema del verano, ni se pueden reducir a simple gestión forestal". "La solución pasa por un rural con capacidad productiva sostenible, con servicios, con futuro para su gente. Es decir, alternativas pensadas desde y para el rural", añaden.

La vicepresidenta se vio precisamente la semana pasada en el Congreso con un grupo de bomberos forestales que protestaban frente a la cámara baja. "Estas políticas y estas iniciativas son un activo clave para dinamizar el rural y son, también, un valor para toda nuestra sociedad, preservando nuestro entorno natural y conteniendo el cambio climático y sus terribles efectos de incendios y desertización", destacan desde 'Sumar'.

Díaz presentó en sociedad su proyecto el pasado 8 de julio en Madrid. "Sumar no va de partidos, ni de siglas, va de un proyecto de país para la próxima década", dijo entonces ante cerca de 5.000 personas que se acercaron al Matadero de la capital madrileña.

En el horizonte de este proyecto de Díaz están las elecciones generales y no así las municipales y autonómicas. Y su idea de que sea un "movimiento ciudadano". Este mismo lunes lo reiteraba en una entrevista realizada en la Cadena SER. "No estoy haciendo nada para hacer una sopa o suma de siglas. Eso ya lo hemos hecho y conocido en Castilla y León y Andalucía. Lo que estamos haciendo es emprender un movimiento ciudadano, no es una plataforma electoral", dijo.

Mientras tanto, los partidos que conforman la coalición de Unidas Podemos toman posiciones. A falta de concretar cómo será la candidatura, lo que sí se ha verbalizado por parte de Podemos o IU es que Díaz sería la candidata idónea en el camino a la Moncloa. Quedan cerca de 15 meses para las elecciones.