La patronal y el gasto militar distancian a PSOE y Yolanda Díaz en el inicio del ciclo electoral

El ciclo electoral ha comenzado. Esa es una de las principales conclusiones políticas tras los últimos acontecimientos producidos en los diferentes partidos. Tras un breve parón veraniego, la semana pasada se reanudó la actividad en Moncloa con el primer Consejo de Ministros del curso. También en el Congreso los diputados interrumpieron sus vacaciones para asistir a un Pleno Extraordinario.

Y este lunes las principales fuerzas políticas reunían a sus órganos de dirección. En lo que al Gobierno de Pedro Sánchez se refiere, tanto PSOE como Unidas Podemos, a través de Yolanda Díaz, han marcado perfil propio en sus declaraciones y estrategias. El papel de la patronal y el gasto militar han vuelto a irrumpir en el tablero político.

Quedan unos quince meses para las elecciones generales. Y ocho para las municipales y autonómicas que servirán como un importante preludio en el camino a Moncloa. Por un lado, en el Ejecutivo insisten en la idea de que "queda mucho trabajo por hacer". Seguirán, señalan en el Gobierno, "aprobando medidas que beneficien a la gente". La continuidad de la coalición nadie la cuestiona. Pero eso no quita para que cada partido juegue sus cartas de cara a su electorado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo abrió fuego a primera hora de la mañana. En una entrevista realizada en la Cadena SER criticó duramente a la patronal de empresarios. "No está a la altura del país y los sindicatos tienen razones para salir a la calle", dijo Díaz. El fondo del asunto es la resistencia de la CEOE a subir los salarios en una situación de subida de precios como la existente y que está afectando a las familias.

Yolanda Díaz marcaba así un fuerte perfil propio para iniciar una semana en la que retomará su proceso de escucha. El "movimiento ciudadano" de 'Sumar' celebrará este jueves un acto en Galicia enfocado al mundo rural. "Escuchar está de moda", dijo la vicepresidenta al ser cuestionada por la estrategia del PSOE englobada en un lema: "El Gobierno de la gente". Sánchez participará en una treintena de actos desde el próximo sábado hasta el mes de diciembre para acercarse más a la calle.

Los socialistas, por su parte, evitaron en todo momento criticar el papel de las organizaciones empresariales. De hecho hicieron todo lo contrario. La portavoz de la Ejecutiva, Pilar Alegría, alabó la "responsabilidad" de la patronal durante toda la legislatura por su voluntad de llegar a acuerdos. "Han estado arrimando el hombro", dijo la también ministra de Educación desde la sede de Ferraz.

La negociación presupuestaria, en marcha

Otro punto clave en el inicio del curso político es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y aquí se incluye un asunto que ha generado tensiones dialécticas importantes entre PSOE y UP desde hace meses. Se trata del aumento del gasto militar. Sánchez y los socialistas han defendido sin medias tintas elevar las partidas, tanto por la situación de guerra en Ucrania provocada por Putin como por los compromisos adquiridos en torno a la OTAN.

Sobre esta cuestión Díaz dejó un mensaje en la citada entrevista. "Doy una pista: en el techo de gasto que hemos negociado no estaba ningún incremento del gasto en Defensa". Unas palabras sobre las que fue reiteradamente cuestionada la portavoz del PSOE en rueda de prensa. Alegría no entró tampoco en la cuestión concreta y solo reiteró que las cuentas públicas saldrán adelante "en tiempo y forma" como ha sucedido todos los años de la legislatura del Gobierno de coalición.

En Unidas Podemos harán todo lo posible para que los PGE no incluyan esta subida del gasto en Defensa. Así lo han venido reiterando hasta el momento. Mientras, el PSOE destaca que el compromiso de Sánchez es firme. La negociación principal y el trabajo está pilotado desde el Ministerio de Hacienda que dirige la recientemente nombrada vicesecretaria general María Jesús Montero.

Fuentes del PSOE destacan que el techo de gasto no contempla lo que se gastará o no en las diferentes partidas ministeriales por lo que enmarcan las declaraciones de Díaz en un mensaje político. Desde el equipo de la dirigente gallega consideran que si hubiera un gasto extraordinario en Defensa sí aparecería en el techo de gasto. Díaz y Montero fueron las encargadas de pactar el techo de gasto en el mes de julio.

Desde Podemos, que celebró también una rueda de prensa este lunes, pusieron también encima de la mesa algunas cuestiones que ven imprescindibles para apoyar los PGE. Sus portavoces destacaron, entre otros asuntos, una nueva Ley de Familia que incluya la ayuda mensual de crianza de 100 euros mensuales por hijo, la ampliación a seis meses de los permisos de paternidad y maternidad, y la exclusividad de los permisos de lactancia para las mujeres. Los aliados parlamentarios del Gobierno como ERC o EH Bildu tampoco son partidarios del aumento del gasto militar.

Los socialistas, según algunas fuentes, son conscientes también de que Díaz "quiere marcar perfil propio". "Queda poco ya para las elecciones", recuerdan y "somos partidos diferentes". La estrategia del PSOE, en todo caso, pasa por no entrar en el cuerpo a cuerpo con Díaz o UP. Lo visibilizó el portavoz en el Congreso, Patxi López, en una entrevista con RNE. "El ruido nunca es bueno, no traslademos el ruido, traslademos los acuerdos", destacó.