Yolanda Díaz dice que pactó con Sánchez asumir que PSOE y Sumar discrepan sobre la prohibición del proxenetismo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que el PSOE y Pedro Sánchez asumen que existe una discrepancia con el espacio político que ella lidera respecto a la prohibición del proxenetismo y que, por lo tanto, el voto de su grupo en contra de la última norma presentada por los socialistas no buscaba marcar perfil propio.

Así lo ha expresado durante una entrevista en La noche en 24 horas, en la que ha defendido que "esta norma no estaba recogida en el acuerdo de Gobierno y lo que hemos hecho está pactado con el presidente del Gobierno, está pactada la disconformidad sobre este asunto".

Díaz ha destacado que, pese a que en el grupo parlamentario de Sumar existen discrepancias entre los partidarios de la abolición y los de la regulación de la prostitución, todo el grupo ha votado en contra porque la norma "recuperaba una discusión de tipo punitivo".

"La ley modifica un único precepto del Código Penal, y volvemos a tener una discusión de tipo punitivo, volvemos a abordar un debate muy complejo con el incremento de penas, sin dar alternativas vitales a estas personas. Es una norma prohibicionista", ha criticado.

La vicepresidenta ha descartado, al ser preguntada por ello, que Sumar esté buscando perfil propio con sus acciones en las últimas semanas; en concreto, también ha sido preguntada por la petición de investigación a la Fiscalía que su grupo parlamentario registró sobre el buque cargado con armas que, denunciaron los colectivos a favor de Palestina, en última instancia tenían como destino Israel.

La pugna con Podemos por el subsidio de desempleo

"Los profesionales de la comunicación a día de hoy no saben qué contenía ese buque. Hemos hablado con el ministro de Exteriores cuando recibimos una información de la autoridad portuaria de Cartagena; desde nuestra parte hemos hecho las consultas a Exteriores y no sabían qué contenía, y yo creo que no pasa nada por saber. Estamos asistiendo a un genocidio en Palestina y necesitamos que dejen de matar a niñas y niños", ha defendido la vicepresidenta.

Díaz ha criticado los ataques de Milei a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y los ha relacionado con una estrategia del presidente de Argentina para ocultar su "nefasta gestión" en su país: "No voy a incrementar el espectáculo, que al señor Milei le irá bien. Lo que no quiere es que hablemos de lo que sucede en su país. Desde que gobierna se ha incrementado la inflación un 65%; tiene un 60% de personas pobres; su modelo no sólo defiende la dictadura argentina sino que defiende que comerciemos con órganos humanos".

En este sentido, tras la retirada de la embajadora española en Argentina, Díaz defiende no dar ningún paso más en el conflicto diplomático: "El Gobierno de España y las instituciones teníamos que reaccionar, y ahora ya está".

La vicepresidenta ha rechazado que la eliminación de la rebaja en la cotización del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años le dé la razón a Podemos, cuyos votos, junto a los del PP y Vox, tumbaron el decreto en el Congreso hace unos meses. Este martes el Gobierno ha aprobado el decreto sin esa fórmula y en base a un acuerdo con los sindicatos.

Sobre la posición de Podemos Díaz ha asegurado que "uno, si cree que tiene que mejorar una norma, lo que hace es enmiendas, como hicieron ERC o EH Bildu, no golpea a los trabajadores y trabajadoras tumbando una norma muy positiva en general; nosotros les ofrecimos a las formaciones políticas la posibilidad de abrir enmiendas, y aún así votaron en contra (Podemos)", ha defendido.