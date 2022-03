Yolanda Díaz: "Es evidente que no voy a llegar" a las andaluzas

En su primera visita a Andalucía, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz se ha encontrado un panorama de máxima división en la izquierda, partida en tres, Unidas Podemos, Adelante Andalucía –que ya ha anunciado que irá en solitario a las autonómicas– y Andaluces Levantaos.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, a Díaz le plantearon tres preguntas a este respecto. Por un lado, primero: ¿Va a estar presente en Andalucía? Y ¿Es posible un pacto entre Unidas Podemos y Levantaos bajo el paraguas de su proyecto?

La vicepresidenta explicó lo que viene contando, que en "en primavera" –empieza el 21 de marzo– va a iniciar "un proyecto de escucha". Díaz analizó que ese proyecto no es posible hacerlo "sin Andalucía": "Es verdad que no se puede levantar un proyecto de país como sí me gustaría hacer, sin contar con Andalucía". "Por tanto", añadió, "la mano tendida para Andalucía". Luego, añadió: "Yo ahora mismo no soy un proyecto político".

A continuación, puntualizó que su idea "no va de suma de siglas". "Los cambios son de mayor alcance y relieve", dijo. Y trató de explicarlo de este modo: "Sobre todo, lo que estoy escuchando es que hay una parte de Andalucía que no se resigna a estar gobernada por la derecha y puede ser que también por la extrema derecha. Ven que Andalucía que no se resigna en el caso de un anticipo de las elecciones autonómicas".

Luego, remachó: "Por tanto, siempre que pueda ayudar a un proyecto que mejore la vida de la gente, moderno, igualitario, feminista, ecologista, una Andalucía moderna con perfil propio –soy gallega y entiendo la singularidad y la riqueza de este país y Andalucía es clave–".

La tercera pregunta fue ¿No va a llegar a las andaluzas? Díaz respondió con un escueto: "Es evidente que no voy a llegar".