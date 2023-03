Yolanda Díaz: "Feijóo no necesita a Vox, él ya es muy radical"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido que el proyecto de la izquierda y la candidatura a las elecciones generales sea "en positivo", no basado en "el miedo" a la ultraderecha, sino en la esperanza", y ha afirmado que "Feijóo no necesita a Vox, él ya es muy radical".

Durante una entrevista realizada este jueves en la Cadena Ser, Díaz se ha referido a varios temas de actualidad, entre otros a Sumar, su candidatura, la salida de Ferrovial de España con destino a Países Bajos, la inflación o la subida de salarios, en el día en el que se han conocido los datos de empleo del mes de febrero.

Sobre Sumar y su proyecto, Díaz ha asegurado sentirse "ilusionada" y ha avanzado que anunciará su decisión de presentarse a las elecciones generales "pronto". "La garantía de la coalición progresista en España se llama Sumar, Sumar va a ser la sorpresa, lo veo en cada uno de los actos. El miedo a la extrema derecha paraliza, no moviliza, es negativo. No vamos porque le tenemos miedo a no sé qué, queremos sumar porque queremos mejorar salarios, que las empresas tributen en España… No por una razón negativa", ha defendido la vicepresidenta.

En este sentido, ha vuelto a reconocer al líder del PP como a un "gran adversario" y ha insistido en que a Feijóo "no le hace falta" la ultraderecha porque ya es "muy radical": "Quiso incorporar una tasa por el uso de las urgencias médicas y fue el mayor austericida del mundo, recortando servicios públicos. Si sabemos algo en Galicia es de malestar; Alberto Núñez Feijóo ya se dota él por sí mismo", ha dicho.

Díaz también se ha mostrado segura de que alcanzará un acuerdo con Podemos y con el resto de partidos de la izquierda de cara a las generales y ha reconocido a la formación que dirige Ione Belarra como "imprescindible en los procesos de cambio": "Le doy las gracias a Podemos, ha cambiado este país". También ha defendido que "a veces negociando y perdiendo un poco, se gana".

La vicepresidenta se ha referido durante su entrevista a la marcha de la empresa Ferrovial de España y ha apuntado a que estaría basada en el intento de encontrar ventajas fiscales en Países Bajos. "Ferrovial se acogió a varios ERTE en nuestro país y los hemos salvado con dinero público. Esta decisión es nefasta, es una empresa que nace al albur de los contratos con la Administración Pública", ha recordado, y ha instado a esta empresa a mantener los puestos de trabajo y las inversiones que tiene en la actualidad en España.

Medidas ante la marcha de Ferrovial

La ministra de Trabajo ha hablado de la necesidad de acabar con los paraísos fiscales en la Unión Europea y ha avanzado que existen "muchas medidas" para reaccionar a la marcha de Ferrovial aunque, ha reconocido, "no me competen a mí".

En este sentido, ha apuntado a propuestas que se adoptaron durante la pandemia de la covid para que las empresas que recibieran dinero y recursos públicos no pudieran repartir dividendos y tuvieran su sede social en España. "Esto es posible, mire a la legislación francesa. Tenemos que hablar de sectores estratégicos, determinar cómo reciben ayudas públicas. Ahora mismo estoy haciendo una norma que obliga a empresas deslocalizadas a devolver recursos públicos… Hay que hacerlo por el bien de las empresas españolas".

La vicepresidenta segunda ha avanzado que convocará la próxima semana, el día siete, una nueva reunión del diálogo social para negociar el denominado Estatuto del Becario, una negociación que se encuentra ya en su recta final.