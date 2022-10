Yolanda Díaz ve "insuficientes" las medidas de los bancos para ayudar a las familias en el pago de las hipotecas

Yolanda Díaz ha considerado que las medidas de alivio para hipotecados planteadas por las entidades financieras "no son suficientes" y ha señalado que "esta crisis no solo va de personas vulnerables, va de clases medias". La vicepresidenta del Gobierno ha defendido que se deben realizar propuestas que no solo atiendan a las clases más vulnerables y ha puesto el ejemplo de una familia de dos miembros con dos hijos y que ganen 30.000 euros anuales.

"La inflación afecta a todos", ha remarcado. Díaz ha indicado que, mientras los ciudadanos lo tienen cada vez más difícil para llegar a fin de mes, la banca española se está "enriqueciendo" con la subida de los tipos de interés. Para Díaz, el incremento de los tipos está "provocando la mayor transferencia de rentas desde los ciudadanos a las entidades financieras". Por esta razón, ha espetado que "hay razones de moralidad" para ayudar a las familias hipotecadas.

Ha explicado que las entidades "se están beneficiando de la subida de tipos, se están enriqueciendo", hasta el punto de que, a su juicio, "es imposible" en las familias españolas pagar hipotecas y, además, ha trasladado la idea de que el sector también obtiene más retorno de las empresas.

La propuesta que presentó la banca al Ministerio de Asuntos Económicos –capitaneado por Nadia Calviño– consistió en alargar el plazo de sus hipotecas a aquellos en que los préstamos se encarezcan al menos un 30% tras su revisión por el alza del euríbor y siempre que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año. La titular de Economía ha indicado que hay "un diálogo muy constructivo con la banca" y ha sostenido que los grupos bancarios "comprenden que es el momento de arrimar el hombro".