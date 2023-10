1 de cada 4 persones en pobresa severa a Catalunya no accedeix al bo social elèctric

El bo social elèctric no arriba a tothom que el necessita: el 23% de la població en situació de pobresa severa no accedeix a aquesta ajuda estatal en la factura de la llum dels consumidors vulnerables. És una de les conclusions del Síndic de Greuges en un informe que radiografia la pobresa energètica a Catalunya presentat aquest dilluns al Parlament.

L'informe mostra que el 19% de la població catalana no pot mantenir la temperatura adequada a casa, per sobre del 15,9% estatal. El percentatge s'ha disparat en l'última dècada: el 2013 era del 5,2% a Catalunya, el 2020 del 9,4%, i el 2021 del 15,9%, amb el punt d'inflexió de la pandèmia. L'informe també mostra que el 9% paga les factures amb retard.

Tot plegat en un context en què la despesa de les llars catalanes en subministraments d'aigua, electricitat i gas se situa en 1.463,41 euros de mitjana el 2021 i representa el 4,62% del pressupost familiar. Ha augmentat un 30,4% respecte a la d'abans de la crisi econòmica del 2008, quan era del 1.045,8, i representava un 3,02% del pressupost familiar. És una de les despeses més elevades a nivell europeu segons l'estàndard de poder adquisitiu (PPS) amb 1.448 euros de mitjana (2020), només per darrere de Portugal, la República Txeca i els Països Baixos.

El Síndic adverteix que dues terceres parts (65,3%) de la població en situació de risc de pobresa no accedeix al bo social d'electricitat. Així, hi ha 1.550.730 persones en situació de risc de pobresa a Catalunya i 537.690 tenen el bo social (estimació), segons recull en el document. En el cas de les persones en risc de pobresa severa, 701.335, el 23,3% en queden excloses.

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, ha presentat aquest dilluns el document La pobresa energètica a Catalunya 2023: reptes pendents en un context de crisi energètica. Fa palès que les famílies catalanes s'han empobrit al llarg de l'última dècada per la crisi econòmica del 2008-2013, l'encariment de l'habitatge, la sortida de la pandèmia i els efectes de la guerra a Ucraïna, i amb una inflació dels preus de l'energia i també altres productes.

L'informe també analitza les mesures adoptades per les administracions per combatre la pobresa energètica, com és el bo social elèctric, amb unes 100.000 llars a Catalunya que en fan ús, del total de 3.029.300. I també posa de manifest la manca de desplegament reglamentari de la Llei 24/2015, en el sentit que s'ha de regular un protocol de comunicació entre serveis socials bàsics i empreses subministradores per evitar talls a persones vulnerables.

Sense dades oficials de comptadors socials

El Síndic adverteix que no té dades oficials del nombre de comptadors socials que s'han instal·lat en el marc de l'acord entre la Generalitat i Endesa per garantir que les famílies vulnerables que viuen en un pis ocupat accedeixin al subministrament bàsic en caràcter d'urgència. Però a través d'entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) saben que només s'han instal·lat unes "desenes" de comptadors, per la qual cosa reclamen al Govern avaluar amb la companyia la implementació d'aquesta mesura.

El Síndic alerta que algunes companyies contracten empreses de cobrament de factures impagades, ja que n'han rebut queixes, i adverteix que no es pot amenaçar les famílies vulnerables. En clau d'institucions locals, demana que regulin un preu assequible de l'aigua i aprovar reglaments del servei de subministrament.