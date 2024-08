10 espais per fugir de la calor sense sortir de Barcelona

Durant els mesos d'estiu la calor pot arribar a ser asfixiant, especialment durant les hores centrals del dia. Les altes temperatures no només afecten el nostre benestar físic, sinó també el nostre estat d'ànim. És per això que trobar refugis frescos es converteix en imprescindible.

Els parcs ofereixen un espai natural on poder relaxar-se i gaudir de l'ombra. Ara bé, no són els únics llocs on et pots refugiar de la calor. També fan aquesta funció alguns museus de la ciutat, piscines municipals i altres espais culturals amb aire condicionat. De fet, l'Ajuntament ha habilitat més d'un centenar de refugis climàtics, entre equipaments públics i espais amb ombra. N'hem seleccionat 10.



Jardins de Joan Maragall

Els arbres contribueixen a reduir uns graus les temperatures a les ciutats, per això els parcs i jardins són llocs on us podeu anar a refugir de la calor. A Barcelona n'hi ha uns quants. A banda dels més coneguts, com el Parc Miró o el de la Ciutadella, us recomanem els Jardins de Joan Maragall, oberts dissabtes, diumenges i festius de 10 a 15:00 hores. Amaga algunes sorpreses, com un petit bosc de bambú del vessant nord i la vista sobre la ciutat que cau a l'est.



Piscines municipals

Les piscines municipals ofereixen la solució perfecta per gaudir de l'estiu patir la calor. A Barcelona n'hi ha un bon grapat, com les piscines Municipals de Montjuïc o el llac del parc de la Creueta del Coll, una piscina/llac on l'entrada general individual costa tan sols 2,49 euros, i hi ha diversos descomptes. L'horari fins al 3 setembre de dilluns a divendres és de 09.30 h a 19.30 h, i dissabtes i diumenges de 10.00 h a 20.00 h.

La zona de bany del parc de la Creueta del Coll, al districte de Gràcia de Barcelona. — Ajuntament de Barcelona

Jardins Mercè Rodoreda

La ciutat de Barcelona té dos jardins amb el nom de Mercè Rodoreda, una autora amb una obra lligada al món vegetal i a les flors. El primer el trobem a Sant Gervasi, mentre el segon és un dels pocs exemples de jardí penjat de Barcelona. Hi trobem una mostra de les seves espècies preferides i recurrents a la seva literatura.

Batejat en memòria de l'escriptora, conté una mostra de les seves flors i plantes preferides. S'ubica a la Casa de Convalescència, la seu de la Fundació Mercè Rodoreda, de l'Institut d'Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de la reputada literada.

El Museu Frederic Marès

Els equipaments culturals també són un bon refugi per a la calor. A Ciutat Vella podeu aprofitar per visitar el Museu Frederic Marès i passejar pel vostre pati amb vegetació i ombres, o el MUHBA de la plaça del Rei, on hi ha el Saló del Tinell un dels tres edificis que componen el Palau Reial Major.

Basílica de la Puríssima Concepció

Un altre dels refugis climàtics és la Basílica de la Puríssima Concepció (Roger de Llúria, 70), una església d'estil neogòtic i catalogat com a bé cultural d'interès local que ofereix moltes ombres on passar les tardes d'estiu.

L'antiga Fàbrica Lehmann

És un espai poc conegut però amb molt d'encant, i ideal per refugiar-se de la calor. L'antiga Fàbrica Lehmann es troba a l'Esquerra de l'Eixample (Consell de Cent, 159) i és una petita joia industrial convertida en un espai de creació que alberga diverses empreses.



El patio donde se encuentra la fábrica Lehmann. — Cedida por Espacio Estudio, 2014

MUHBA Oliva Artés

Ubicat al Parc del Centre del Poblenou, aquest espai és un punt de trobada entre la formació de la ciutat al llarg del temps i els seus potencials de futur. Aquesta antiga fàbrica i taller, que es dedicava a la producció i reparació de maquinària, és ara un espai/laboratori del Museu d'Història de Barcelona al Poblenou. A l'estiu, obre dissabtes i diumenges d'11 a 15 h i de 16 a 20 h.



Marina Port Vell

Amb la remodelació de la Marina Port Vell s'han creat diversos espais d'ombra. També s'han augmentat els espais verds de l'equipament, amb un total de 17.637 metres quadrats, concretament als molls de Sota Muralla, del Dipòsit, de la Barceloneta, d'Espanya i del Rellotge.

El nou moll Drassanes obert al públic. — Port de Barcelona

Parc de la Ciutadella

Acabem amb un clàssic: el Parc de la Ciutadella, que els dies de més calor es converteix en un refugi climàtic. Arbres, escultures i estructures projecten ombres que proporcionen una frescor ideal, fent del parc en un lloc perfecte per relaxar-se i escapar de les temperatures altes.