Barcelona augmenta els refugis climàtics per fer front al fred i en tindrà 140

L'Ajuntament de Barcelona ha obert 140 refugis d'hivern per a persones vulnerables que no tinguin un espai calent al seu abast i fer front així als mesos més freds de l'any. Són sis espais més que l'any passat. La Xarxa de Refugis Climàtics inclou difrentes equipaments municipals, biblioteques, centres esportius, museus i el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). Tots a menys de cinc minuts a peu.

Es tracta d'una iniciativa que, per segon hivern, complementa la implementació dels refugis climàtics d'estiu, en funcionament des de fa quatre anys. Així doncs, la posada en marxa dels refugis permet a la ciutadania fer servir aquesta xarxa d'espais per protegir-se de les temperatures extremes, tant de calor com de fred, durant tot l'any.



El consistori recorda que, si bé aquests equipaments tenen altres usos, també poden ser utilitzats com a espais on refugiar-se quan les temperatures siguin baixes, un espais destinats en aquests casos sobretot a persones vulnerables que no puguin mantenir una temperatura de confort a casa. Estan especialment dirigits a persones vulnerables a temperatures extremes, nadons, majors de 75 anys o, malalts crònics, sempre i quan no requereixin atenció sanitària.



Aquests són els refugis climàtics oberts aquest hivern, d'acord amb la informació proporcionada pel consistori. Entre d'altres, al districte de Ciutat Vella, per exemple, hi ha el MACBA, el CCCB, el Museu Frederic Marès, l'Escola Cervantes, el MUHBA o el CEM Can Ricart. Els horaris són els habituals d'obertura.