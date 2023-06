Barcelona augmenta els refugis climàtics per afrontar la calor i en tindrà més de 200

Barcelona augmenta el nombre de refugis climàtics per fer front a les altes temperatures de l'estiu i en tindrà més de 200, segons ha anunciat aquest divendres tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Transició Ecològica, Serveis Urbans i Habitatge, Laia Bonet.

En total hi haurà 227 refugis climàtics repartits pels 10 districtes de la ciutat, 30 més que l'any passat. Es tracta d'equipaments públics com biblioteques, museus o centres esportius que mantindran una temperatura fresca per a aquells que vulguin refugiar-se de la calor, especialment la gent vulnerable.

Tant poden ser espais interiors com a l'aire lliure. En ambdós casos hi haurà llocs per seure, aigua, ventalls i informació. En els exteriors, l'Ajuntament garanteix "una vegetació frondosa, zones d'ombra, bancs i fonts". "L'objectiu és poder seure i descansar, i que les persones més sensibles a la calor es puguin aïllar", ha asseverat Bonet.

A menys de 10 minuts de casa

Segons els càlculs del consistori, en dies feiners, un 97% dels barcelonins tindran accés a un refugi a menys de 10 minuts de la seva llar. En festius i caps de setmana, serà un 75% de la ciutadania. La majoria són espais municipals, com el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i les biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Pel que fa als horaris d'obertura, aquests estan subjectes a cada equipament, per tant, poden variar segons l'espai. Per a consultar-los, caldrà trucar al 010 o buscar la informació al web de l'Ajuntament o en els fulletons repartits pels districtes. Tots els refugis són aptes per a persones amb mobilitat reduïda.

De la mateixa manera, els equips d'espai públic i el CUESP s'encarregaran de les tasques informatives cap a les persones sense llar, al mateix temps que faran seguiment del seu estat davant els riscs associats a altes temperatures.

Altres mesures preventives del 'Pla Calor'

Tot plegat s'emmarca dins del 'Pla Calor', que també contempla la instal·lació de 20 pèrgoles generadores d'energia que "ofereixen espais d'ombra". Així mateix, l'Ajuntament també proporciona mesures de protecció pels treballadors municipals de carrer, com avançaments de torn per evitar "zones de màxima insolació" o elements de protecció solar.