La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, però sense arribar als nivells anteriors a la pandèmia

L'aturada obligada per la Covid-19 va baixar fins a nivells històrics la contaminació de l'aire arreu del país. Un cop acabades les restriccions de mobilitat i recuperada la normalitat, però, la contaminació va repuntar, tot i que ho ha fet sense arribar als nivells anteriors al pandèmia. Així ho evidencia un informe d'Ecologistes en Acció, realitzat amb dades oficials de les 780 estacions de mesuramen repartides per tot l'Estat, entre elles 114 situades a Catalunya.

L'informe destaca que durant el 2022 la qualitat de l'aire a Catalunya va empitjorar respecte als anys 2020 i 2021, amb un augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10 y PM2,5) i ozó troposfèric, concretament de diòxid de nitrogen (NO2). Tot i això, remarca que no es van assolir les concentracions habituals en anys anteriors a la pandèmia.

Segons Ecologistes en Acció, aquest empitjorament es deu al canvi climàtic i a l'increment del trànsit després de les restriccions de la mobilitat per la Covid-19. També destaca que no han ajudat els intensos episodis de calor i la falta de pluges, que van disparar els episodis de partícules i ozó el 2022.

Àrea de Barcelona i Prepirineu

Segons l'entitat, d'acord amb els valors màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'aire contaminat va afectar el 2022 la totalitat del territori català. Així mateix, si es prenen els estàndards de la normativa, que són "més laxos que les recomanacions de l'OMS", la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals va ser de 2,9 milions de persones a l'àrea de Barcelona i al Prepirineu.

L'informe també ha detallat que nou de cada deu catalans van respirar el 2022 un aire que incompliria els nous estàndards legals proposats per la Unió Europea per al 2030.

A més, també destaca que es va sobrepassar l'objectiu legal per a la protecció de la vegetació al 28% del territori català, concretament a les zones del camp de Tarragona, la plana de Vic, el prepirineu i Ponent. Aquestes àrees aglutinen 9.000 quilòmetres quadrats.

Per altra banda, el document ha apuntat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona va tornar a superar el límit legal anual de diòxid de nitrogen. Malgrat això, la reducció mitjana dels nivells de NO2 a Barcelona durant la última dècada ha estat del 32%.

Les onades de calor i el trànsit

Ecologistes en Acció ha explicat que l'any 2022 va ser molt sec i el més càlid a tot l'Estat des de 1961. En aquest sentit, ha destacat que l'estabilitat atmosfèrica va activar els episodis de contaminació per partícules, majoritàriament procedents del nord d'Àfrica. A més, l'extremada calor va contribuir a l'augment de l'ozó, especialment durant les onades de calor de juny, juliol i agost.

Tot i això, l'entitat ha assegurat que el factor essencial per explicar el repunt de la contaminació atmosfèrica durant el 2022 és la recuperació de la mobilitat motoritzada i de l'activitat econòmica prèvies a la pandèmia de la Covid-19.

Prioritzar les zones de baixes emissions

L'entitat ha alertat que l'única via d'actuació per a reduir la contaminació de l'aire per ozó és disminuir el trànsit motoritzat, potenciant la mobilitat activa de vianants i ciclistes i el transport públic net.

També ha considerat que cal promoure l'estalvi energètic, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, tancar les centrals tèrmiques de combustibles fòssils, penalitzar el dièsel, reduir l'ús de l'avió, accelerar l'àrea de control de les emissions del transport marítim del Mediterrani, i una moratòria de les noves macrogranges ramaderes.

També ha recordat que fa un any i mig va vèncer el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants establissin zones de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i mitigar el canvi climàtic. "Poques han complert aquesta obligació legal, malgrat els abundants fons públics que estan rebent per a això", ha criticat Ecologistes en Acció. Així, ha exigit als nous alcaldes "que prioritzin la salut dels veïns sobre càlculs electorals poc justificats".