10 llibres per fer turisme a través de la lectura

Fa mesos que tenim la mobilitat coartada a causa de la pandèmia de la Covid-19. Mentrestant, l’estiu s’acosta i les ganes de viatjar, de fer turisme, o d’agafar el cotxe per anar a voltar son desitjos recurrents. Els llibres son artefactes poderosos així que moltes editorials han remenat el seu catàleg (el concepte de novetat editorial també ha estat sacsejat pel coronavirus) i han tornat a promocionar, virtualment, llibres que conviden a viatjar.



El cas més clar és el de l’editorial Comanegra que amb el reclam "Llegeix el teu viatge. Serà com si el visquessis!" s’ha empescat una agència de viatges on els guies son escriptors, periodistes, llibreters i editors que recomanen històries diverses.



Com va escriure Marc Twain "viatjar és fatal per als prejudicis, la intolerància i l’estretor de mires". Desafiar conviccions, entrellucar altres maneres de fer i de viure és un bon exercecici contra l’ataràxia. Per a Laurence Sterne, l’autor de Viatge sentimental per França i Itàlia "el millor moment del viatge és el record". Potser per això a l’editorial Pòrtic, tenen el model d’Sterne molt present i ja temps van encarregar una sèrie de guies sentimentals a escriptors com Roger de Gràcia (la va fer sobre Barcelona), Joan Todó (va escriure sobre el Delta de l’Ebre) o a Joan-Daniel Bezsonoff (sobre Perpinyà).



Des de Públic també hem remenat els catàlegs de diferents editorial (i també les lleixes de la nostra biblioteca) per proposar deu lectures que permeten canviar d’escenari. El viatge comença a Catalunya per seguir per París, Sarajevo, Rússia, Turquia, Oceània i acabar als Estats Units. Bon viatge!

'Guia sentimental de l’Empordanet', Adrià Pujol Cruells (Pòrtic)

De l’Empordanet se n’ha escrit molt (Pla o Gaziel li van dedicar moltes pàgines en aquest tros de comarca gironina), però la guia de l’Adrià Pujol a banda de divertida i personal, convida a caminar per racons que fugen de les postals més habituals: pobles i veïnats del sud del Montgrí, ermites solitàries, bars on encara serveixen una bona amanida de tomata i ceba… i unes descripcions que fan veure les Illes Medes amb els ulls tancats.

'Terra de Lletres', Jordi Llavina (Comanegra)

L’escriptor Jordi Llavina ha fet una molt bona feina seleccionant 62 textos d’autors tan diversos com Agulló, Barbal, Calders, Comadira, Espinàs, Margarit, Moncada, Nopca, Rodoreda, Santamaria o Verdaguer… El resultat és un mapa literari de Catalunya que permet tastar les diferents maneres de fer de viles i ciutats.

'Microcatalunya. Un viate pels pobles més petits', Marc Serena, Edu Bayer (Sidillà edicions)

Portada del llibre 'Microcatalunya'.

Aquesta pandèmia ha fet que surtin teories o prediccions sobre l’anomenat "èxode rural". El confinament ha fet que moltes persones vegin les ciutats com un espai hostil i pensin en fer un canvi de vida i mudar-se a indrets més petits. Aquest llibre de Marc Serena i Edu Bayer és un recorregut pels pobles més petits de Catalunya, a tots ells hi viuen menys de 500 habitants però estan farcits d’històries molt grans.

'Junts i prou', Anna Gavaldà (Grup 62)

París es la ciutat que va triar Anna Gavaldà per construir la història de quatre personatges, que aparentement no tenen res en comú. Duen vides gens extraordinàries i arrosseguen ferides com tothom. Però la grandesa de Gavaldà és fer-los coincidir, l’amistat que neix entre ells, trenca la solitud que els paralitza i els fa trencar prejudicis. El llibre es va publicar el 2004 i des d’aleshores no s’ha deixat de reeditar, fins i tot se’n va fer una adaptació cinematogràfica.

'El noi de Sarajevo', Jordi Cussà Balaguer (Proa)

Els que van sobreviure al setge de Sarajevo tenen un grau superior en com sobreposar-se a un confinament. Les barbaritats de la guerra dels Balcans a través dels ulls d’un adol·lescent és el que proposa l’escriptor de Berga Jordi Cussà. Odis i mentides entre veïns, crueltats extremes, dolor i malgrat tot, un bri d’esperança son els elements que empenyen aquesta novel·la.

'Altres Rússies', Victoria Lomasko, traducció Marat Nin. (Godall Edicions)

Portada d''Altres Rússies'.

Seguint un ordre cronològic, del 2008 al 2016, aquest volum recull els millors reportatges gràfics de Victoria Lomasko. A través de les seves històries accedim als problemes i cabòries que amaga el discurs oficial de Putin. Lomasko és artista i activista, i amb un estil realista, ens connecta amb els racons més oblidats i amagats de Rússia.

'Istambul. Ciutat i records', Orhan Pamuk (Bromera)

El controvertit i perseguit Orhan Pamuk (guardonat amb el Nobel de literatura el 2006) va voler explicar com és la seva Istambul en un llibre autobiogràfic i íntim. Una lectura per passejar entre els pescadors del Bòsfor, el pont de Gàlata i els carrers empedrats d’una ciutat amb un passat esplendorós.

'Paradisos oceànics', Aurora Bertrana (Rata)

Només amb el títol, l’escriptora Aurora Bertrana ja fa viatjar al lector. Paradís i Oceània és una exòtica combinació que aquesta autora va conèixer de prop. Bertrana va viure a la Polinèsia francesa entre el 1926 i el 1929, i aquest llibre és un regal d’estampes escrites per una dona avançada al seu temps i que va cultivar una prosa intel·ligent.

'Cor de Crema', Dorothy Parker (Quaderns Crema)

Sarcàstica i esmolada, la prosa de Dorothy Parker és magnètica i permet passejar per una ciutat de Nova York plena de personatges conflictius i amb uns costats foscos molt accentuats. Per a John Keats, la Dorothy Parker era una dona màgica, i Mercè Rodoreda considerava que si vols escriure contes has de llegir la Parker. (Aquest volum reuneix tota la narrativa de Dorothy Parker publicada en català).

'Viatges amb el Charley', John Steinbeck (Viena)

El 1960, John Steinbeck va sentir la necessitat ferotge de fer un viatge de costa a costa pels Estats Units. Es veu que feia massa temps que no sortia de la seva reduïda bombolla literària. Del periple de recòrrer 16.000 quilòmetres en va sortir aquest llibre ple de testimonis espaveradors i molt vigents.