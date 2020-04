15 recomanacions per triar i remenar en aquest Sant Jordi virtual

No podem sortir a remenar llibres. Aquest 23 d’abril no haurem d’esquivar empentes mentre intentem acostar-nos a veure la cara de la nostra escriptora de capçalera. Hi ha moltes coses que no podem fer, però sí que podem llegir i també comprar llibres (encara que els recollim quan s’acabi el confinament).



Recomanar lectures és una mica com despullar-se, perquè expliques com veus el món i com t’agrada que te l’expliquin. Des de Públic, recomanem 10 lectures per a adults i cinc per als més menuts, totes publicades en català. Son llibres aparentment molt diferents però estan cosits pel mateix fil: son històries que ens ajuden a posar-nos a la pell dels altres i anar a l’arrel de les coses.

‘Apunts personals’, Emili Pine (L’Altra Editorial)

Si consideres que les barres de bar son un escenari propici per a les converses llargues, el to de l’Emili Pine t’agradarà. Aquest volum és un recull d’assajos on l’autora es capbussa en les seves vivències vitals per reflexionar sobre el seu paper en aquest món, i per parlar de temes, incòmodes per alguns, com l’avortament, la infertilitat, l’alcoholisme o el feminisme. Malgrat l’autodestrucció que planeja en alguns dels textos, l’autora ha trobat el seu nord en la lectura i el món acadèmic.

‘Reis del món’, Sebastià Alzamora (Proa)

Si t’agraden les grans novel·les europees, els Reis del món de Sebastià Alzamora t’atraparà. A través de dos mallorquins de magnitud universal: Joan Mascaró i Joan March, Alzamora aborda temes també universals com l’estupidesa humana o la recerca de la llibertat. I ho fa posant-se a la pell d’aquests dos protagonistes contraposats, que malgrat tot, busquen el diàleg.

‘Boulder’, Eva Baltasar (Club Editor)

Portada de 'Boulder', d'Eva Baltasar.

Si vas llegir Permagel i esperaves amb ànsia una novel·la d’Eva Baltasar estàs de sort. Baltasar ha tornat a crear una protagonista de les que fan rumiar. La Boulder és una dona solitària que fa de cuinera en un mercant, i gaudeix de la seva provisional, però un bon dia coneix a una dona i ho canvia tot. La maternitat no desitada, entre altres coses, posen contra les cordes a l’esperit lliure creat per Baltasar.

‘Ca la Wenling’, Gemma Ruiz (Proa)

Si t’agraden les confidències, conèixer detalls de la vida dels teus veïns i valores l’amistat Ca la Wenling és la teva tria. L’escenari és una perruqueria xinesa on a banda de fer-hi ungles i de pentinar hi passen un munt de coses. Ca la Wenling és el punt on es troben un munt de dones cadascuna amb les seves històries carregades d’injustícies, racisme, però també d’humanitat.

‘Els homes invisibles’, Joan Perucho (Comanegra)

Si tens curiositat per l’univers de Joan Perucho, de qui enguany se’n celebra el centenari del seu naixement, pots començar pel volum editat per Comanegra que reuneix Diana i la mar Morta (1953) i Cendres & diamants (1989). Aquesta mena de proses, poema, de petits contes, son un tast excel·lent del particular món de Perucho, sempre il·luminat i fantàstic.

‘En aquest món, per un moment, som grandiosos’, Ocean Vuong (Anagrama)

Si ets amant dels examens de consciència, la primera novel·la d’Ocean Vuong te’n serveix un en safata. El protagonista, fill d’una família que va fugir als Estats Units, ja des de la maduresa escriu una carta a la seva mare on repassa tot allò que ha forjat la seva identitat: els maltractaments, l'homosexualitat o l’assetjament escolar. El testimoni d’algú que ha crescut a Connecticut essent homosexual i immigrant.

‘Dones valentes’, Txell Feixas Torras (Ara Llibres)

Dones Valentes, de Txell Feixas.

Si t’hauria agradat o somnies ser corresponsal i entrevistar mirant els ulls per entendre als altres, el llibre de la periodista Txell Feixas (corresponsal de TV3 a l’Orient Mitjà) et commourà. Es tracta d’un homenatge a les dones que lluiten per guanyar i defensar drets tan bàsics com el dret a néixer, el dret a avortar, el dret a una educació o a una feina digna. Un homenatge a les dones de l’Orient Mitjà que lluiten per sobreviure en un món dominat per un patriarcat que les vol sotmeses.

‘Nova il·lustració radical’, Marina Garcés (Anagrama)

Si penses que la nostra civilització està en crisi, i et preocupa la disjuntiva de la pèrdua de llibertats en favor d’una seguretat general, aquest llibre de Marina Garcés t’interessarà. La filòsofa parla de les noves fomes d’opressió, i aposta per una il·lustració radical per combatre l’autoritarisme o el fanatisme.

‘Sobre el concepte d’història’, Walter Benjamin (ED Libros)

Si t’agrada la història, i tens pendent a Walter Benjamin no et pots perdre les seves tesis sobre el concepte d’història (emmarcades dins el seu pensament revolucionari). Segons l’editor, aquest llibre és un dels textos filosòfics i polítics més importants del segle XX. I resulta si més no curiós que algunes de les seves intuïcions siguin terriblement vigents.

‘Tornar a pagès’, Nil Barceló (Sidillà edicions)

Si t’estàs plantejant cultivar alguna cosa encara que sigui dins una jardinera diminuta, aquesta manual pràctic de com plantar les hortalisses t'acabarà de convèncer. Promoure un tros d’hortet ja és un assumpte que va tractar Voltaire, i Nil Barceló ofereix totes les claus per portar un trosset de terra per aconseguir vedures, cereals o herbes remeieres.