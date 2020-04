El Sant Jordi del 23 de juliol genera consens en un sector del llibre dividit sobre com afrontar la crisi pel coronavirus

El 23 de juliol ha estat la data acordada per la Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes per celebrar el Dia del Llibre i la Rosa, la Diada de Sant Jordi. "Conscients de que el dia 23 de juliol encara s’hauran de mantenir mesures de distància social per protegir la salut de tots, els gremis es posen a disposició de les administracions públiques i de les autoritats sanitàries per trobar les fórmules i escenaris més adequats per celebrar-ho amb les màximes garanties", difonien en un comunicat.

La data ha estat ben acollida pels actius del sector, però també amb certa incertesa perquè tot depèn de com vagi el desconfinament. "La data la veig encertada i l’hem acordada entre tots. Pensem que el 23 de juliol el confinament ja no serà igual, i tot i que sabem que no serà el mateix, necessitem celebrar aquesta festa i no només per nosaltres, sinó també pels nostres clients i amics", argumenta la llibretera de la llibreria Empúries de Girona i presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer.

Neus Chordà: "La data està ben escollida, és com la data límit abans de vacances… Però tot dependrà de com vagi el desconfinamet"

Qui ho observa tot plegat amb una perspectiva de portar 40 Sant Jordi treballant ininterrompudament és la Neus Chordà, responsable de comunicació de diversos segells i projectes editorials: "La data està ben escollida, és com la data límit abans de vacances, abans que arribi el mes d’agost… Però tot dependrà de com vagi el desconfinamet, s’ha de veure si es pot fer un Sant Jordi amb mesures de seguretat. A la tardor no ho podíem fer perquè perdíem una campanya important pel sector del llibre, que només en té dues, la de Sant Jordi i la Nadal".

Com es descofinen els llibres?

El 23 d’abril, el dia del llibre i la rosa, és fa negoci (n’hi ha que diuen que salven els mobles per anar sobrevivint la resta de l’any). El cas és que el Sant Jordi del 2019 es va tancar amb un un balanç positiu de vendes: l'any passat es van vendre 1,64 milions d'exemplars i els llibreters van facturar 22.160.000 d'euros, un 0,6% més que el 2018. Però els auguris econòmics per aquest 2020 no son gens bons, i la recessió sembla inevitable.

Maria Carme Ferrer: "No intentem fer un Sant Jordi on line, però si tenim web i podem vendre, venem"

Per tirar endavant, editors i llibreters s’han empescat una sèrie de campanyes. Algunes aposten per vendre ara i distribuir després, com la campanya llibreries obertes, d’altres no veuen inconvenient en vendre a través de les pàgines de web, i n’hi ha que proposen adoptar una llibreria. Així ho ha impulsat l’editorial Comanegra, dirigida per Joan Sala que ha obert la parada digital i solidària de Comanegra, on es pot comprar qualsevol llibre de l’editorial i donar un 30% a la llibreria escollida, i triar si vol rebre els llibres ara o esperar que s’acabi el confinament. Respecte a què fer el proper 23 d’abril, si fer o no un Sant Jordi online, si potenciar la venda de llibres i repartir-los o no, impera la contradicció. "No intentem fer un Sant Jordi on line, però si tenim web i podem vendre, venem", afirma la llibretera i presidenta del Gremi de Llibreters.

Des de L’altra editorial, la seva impulsora i editora Eugènia Broggi afirma que "la situació és una mica desesperant, i ja sabem que és un sector molt precari i que és difícil remar cap a la mateixa direcció però hi ha un campi qui pugui molt contradictori! Sant Jordi per mi sempre ha estat el dia més meravellós de l’any, els avis em donaven diners i comprava llibres, i m’encantaria regalar llibres als meus fills, a la meva parella… però no pot ser, hem de pair que estem en una crisi. I penso que el fantasma d’Amazon justifica coses que crec que no estan ben fetes, i això va més enllà de Sant Jordi. En aquests moments tots ens hem d’espavilar (jo acabo de demanar un crèdit), i buscar fórmules per tirar endavant".

Broggi, des de L’altra editorial és una de les impulsores de la campanya Desconfinem els llibres que agrupa 37 segells independents. Atès que aquestes editorial depenen de les distribuïdores i no tenen força comercial per oferir tractes preferencials a les llibreries, com sí ho poden fer els grans grups com Planeta o Penguin Random House Mondadori, conviden als lectors a comprar llibres: "A Internet conviuen les grans botigues online amb llibreries independents preocupades pel risc sanitari, plataformes col·lectives com Libelista o Llibreries Obertes, i fins parades virtuals de Sant Jordi. Visiteu-les i rumieu quin sistema de compra voleu defensar en temps d’epidèmia: això és decisió i responsabilitat vostra. Nosaltres us demanem una cosa —no diferiu la compra".

Sobre com desconfinar els llibres Neus Chordà aposta perquè cada llibreria i cada editorial faci el que cregui que ha de fer: "sentències moralistes ni una, si estan venent bambes perquè no s’han de poder vendre llibres? Si per subsitir has de vendre seguint les mesures de seguretat, doncs has de vendre. Les empreses han de poder sobreviure".

Matilde Martínez: "venem llibres per la web, però no els servim. I ens hem afegit a la campanya de desconfinar els llibres i a la d’adoptar una llibreria"

Les editorials petites i en català son les més vulnerables. Com és el cas de Godall edicions impulsada per Matilde Martínez, ella només publica poesia i narrativa curta. "Les petites editorials i independents ho veiem molt malament, les llibreries paguen a tres mesos i els nostres distribuidors no ens paguen… però a Godall som tant prudents que no estem endeutats. Podem aguantar però si no venem no sé quan de temps… Venem llibres per la web, però no els servim. I ens hem afegit a la campanya de desconfinar els llibres i a la d’adoptar una llibreria. Ens afegim a totes les iniciatives que sumen i preserven a l’ecosistema editorial!", exposa Matilde Martínez de Godall edicions.

Per la seva banda, des de l’editorial Sidillà coincideixen amb la visió de desconfinar els llibres i estan satisfets amb la data del 23 de juliol per celebrar la festa del llibre. "Ara estem eufòrics, a La Bisbal d’Empordà fem l’Indilletres, i el 23 de juliol a nosaltres ens dóna corda. És la primera notícia positiva en el món del llibre en un mes i mig! Nosaltres ja portem deu anys i no ens va malament, però has de lluitar molt, però ja fa gairebé dos mesos que no venem un llibre. Malgrat tot, no podem caure en el desànim!", sosté Xavier Cortadellas, editor i fundador de Sidillà juntament amb Judit Pujadó.

Per cert, el 23 de juliol serà un dijous, hi haurà lluna creixent i se celebra Santa Brígida, patrona de Suècia i d’Europa. Les 'Revelacions' que va escriure aquesta santa sueca del segle XIV es una de les obres més influents de la literatura medieval sueca. El seu discurs no només era religiós, també abordava qüestions pràctiques i polítiques en la línia del que coneixement ara com a justícia social.