Les dues cares del Sant Jordi virtual

El dia de Sant Jordi s’acosta, i ahir dimecres, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va acordar en una reunió telemàtica amb representats dels escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors celebrar el 23 d’abril una Diada de Sant Jordi amb gran activitat a la xarxa. Aquesta decisió ha obert la caixa dels trons, i les xarxes bullen de preguntes: què han de fer les petites llibreries, enviar ja els llibres de la manera que bonament puguin, o acumular les comandes i servir-les quan tornin a aixecar les persianes? El Gremi de Llibreters ha d’animar a enviar llibres o s’ha de ser coherent amb l’emergència sanitària que patim?



Les realitats a les llibreries catalanes són diverses, i les opinions entre els llibreters i editors també. "No és contradictori afirmar en un mateix comunicat que celebrarem el dia de Sant Jordi a l’estiu i en una altra part del comunicat animar a les llibreries a fomentiar les vendes online?", subratlla Xavier Vidal des de la llibreria No Llegiu. "No era millor fomentar la compra avançada o el xec regal? No era millor fomentar iniciatives per no moure els llibres abans que això passi perquè estem en una crisis sanitària? La crisi econòmica la patim tots!", sosté el llibreter Xavier Vidal.

Per a molts, fomentar les ventes el dia de Sant Jordi és fomentar la contractació precària de repartidors. Però una opinió ben diferent és la del llibreter Marc Caparrós que considera que portar llibres a Amposta a Banyoles o Puigcerdà és una realitat diferent, i que els magatzemns del Prat són una cosa i les localitats petites amb quioscos i llibreries papereries en són una altra. "Ens animeu al comerç online i ara no podem fer-ho? Una altra cosa és prohibir a nivell de país la mobilitat de qualsevol producte que no sigui essencial", afegeix Marc Caparrós sobre el tema.



Les línies del comunicat enviat per la conselleria de Cultura que ha encès debats molt crus són aquetes: "Les mesures de protecció i confinament per evitar la transmissió de la COVID19 condueixen a una Diada de Sant Jordi excepcional amb les llibreries físicament tancades però amb la venda en línia perfectament activada en totes les llibreries que tenen web, fins i tot les petites, per tal que el lector pugui rebre el seu llibre a casa".



En aquesta reunió telemàtica presidida per Vilallonga amb el sector cultural, hi participaven el secretari general de Cultura, Francesc Vilaró; la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa; el director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà; la directora de l’Institut Ramon Llull (IRLL), Iolanda Batallé, i el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curanta.



En contraposició a promoure la venta online el dia de Sant Jordi, son molts els que aposten per la campanya de llibreriesobertes.cat, que fomenta la venda anticipada i el lliurar els llibres quan les llibreries pugin les persianes.

"A la reunió que es va fer ahir, fins on jo sé entre la Conselleria i els gremis del món del llibre ha passat que tot no és unànim, no tothom dins el gremi pensa el mateix. Crec que el Sant Jordi o el celebrem nosaltres o ens el celebren. Tenim les llibreries tancades, no hi haurà parades al carrer, i es tracta de buscar una solució que garanteixi el nostre futur. D’aquesta preocupació neix la campanya llibreriesobertes.cat per protegir les llibreries de proximimitat i demostrar que no estan soles. En moments tan delicats saber que no estàs sol és molt important", afirma Joan Carles Girbés, director editorial de Som i un dels promotors de la campanya llibreriesobertes.cat.



"Si no cuidem el comerç que volem, estem contribuint a la terra cremada i això és l’últim que hem de permetre, i el Sant Jordi l’hem de fer a favor de les llibreries. Busquem fórmules que beneficiïn a les llibreries de proximitat perquè sinó serà demolidor", assegura Girbés.



Piulades com les d’Oriol Soler, director de Som alertant que "Amazon depreda tot el comerç" i que ven més llibres que mai, fa inevitable pensar en el model de país que volem quan tot això passi, si un comerç de polígons industrials i camions, o un comerç de proximitat. I sobre tanta incertesa, planeja una altra reflexió: quina força té el gremi de llibreters davant aquesta situació?