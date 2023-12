12 lleis aprovades i 70 en tràmit: el balanç parlamentari del 2023

El Parlament de Catalunya tancarà el 2023 havent aprovat un total de 12 lleis: sis són fruit de projectes de llei i cinc de proposicions de llei presentades pels grups parlamentaris, i una altra ha estat presentada pel Consell General d'Aran. La cambra catalana té actualment en tràmit 70 iniciatives legislatives i una proposta de reforma del seu reglament. Des de l'inici de la XIV legislatura el març del 2021, ha aprovat un total de 25 lleis.

Aquest és el balanç parlamentari del 2023, amb diverses normes aprovades arran de projectes de llei del Govern, on destaquen els pressupostos de la Generalitat. Aquests van contemplar una despesa total de 41.025 milions d'euros (7,6% més respecte als anteriors) i un creixement ressenyable en Salut i Educació, amb increments de 1.128 milions i 675, respectivament.

Les altres lleis aprovades per aquesta via són la de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i la de creació de la comarca del Lluçanès. També la de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb funcionaris de carrera, la de foment de l'associacionisme i la de creació del Consell d'Educació de Catalunya.

Entre les provinents de proposicions de llei, destaca la de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional, a iniciativa de JxCat. Aquesta habilita, entre d'altres, el procediment de contractació d'emergència en determinats casos, que l'Agència Catalana de l'Aigua assumirà els costos de les obres destinades a millorar la gestió dels recursos hídrics, ajuts als ens locals i u pla de xoc de suport a l'activitat agrària.

En aquest grup també hi ha la llei del dret a l'habitatge i del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, amb relació a l'adopció de mesures urgents per a afrontar la inactivitat dels propietaris en els casos d'ocupació il·legal d'habitatges amb alteració de la convivència veïnal. Va provenir d'una proposició de Junts, i permet als ajuntaments desocupar pisos ocupats quan el gran propietari se'n desentén o es considera que hi ha conflictivitat suficient per a fer-ho, entre altres casos.

Entre les altres lleis aprovades arran de proposicions hi trobem la del dret de les dones a erradicar la violència masclista o la del canvi d'adscripció comarcal i veguerial dels municipis de Biosca i Torà, ambdues a iniciativa del PSC-Units. També la de l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari, a iniciativa del Consell General d'Aran, i la de reconeixement de l'escoltisme, a iniciativa d'ERC, JxCat i CUP.

Iniciatives legislatives en tràmit

De les 70 iniciatives legislatives en tràmit, hi ha 13 projectes de llei presentats pel Govern, 44 proposicions de llei, vuit iniciatives legislatives populars i cinc propostes de proposicions de llei per portar al Congrés dels Diputats. La cambra tramita a hores d'ara una proposta de reforma del Reglament del Parlament, impulsada per ERC i la CUP. Aquesta modificació suposaria l'acceptació del vot telemàtic en casos d'excepcionalitat i vetar els discursos d'odi, entre altres mesures.