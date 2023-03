16 espais de Barcelona tindran nous noms de dona a partir d'aquest març

Després d'afegir 9 nous femenins a la ciutat fa un any, a partir d'aquest març 16 carrers, jardins, places i interiors d'illa de la ciutat de Barcelona tindran nous noms de dona. Coincidint amb el mes del Dia Internacional de la Dona, l'Ajuntament de Barcelona canviarà la nomenclatura d'aquests espais públics per "compensar l'oblit històric de les dones", afegint a la guia de carrers noms femenins tan importants com el de la poeta i pintora Felícia Fuster i Viladecans o el de l'activista i filòsofa Gretel Amman. A partir d'aquest cap de setmana començaran els actes de descoberta dels noms i d'algunes plaques commemoratives que també s'instal·laran.

La comissió de Nomenclàtor del consistori i les famílies de les dones homenatjades han aprovat tots els canvis, pensats per incloure dones que "representin" la classe popular, el moviment veïnal i el feminisme de la ciutat per rellevar noms que ara hi predominen, més relacionats amb les classes nobles. Si ens fixem en les dades de carrers amb noms d'home i de dona observem una gran disparitat: el 35% de carrers de Barcelona tenen nom d'home, mentre tan sols el 8,3% porten un nom femení. Tot i això, en els últims 8 anys, els noms de dona han incrementat més de dos punts percentuals.

De totes maneres, aquest increment encara és "poc", segons ha declarat el regidor de la Ciutat Vella, Jordi Rabassa, qui ha afirmat que el consistori es troba amb l'inconvenient que la ciutat no creix i per incorporar alguns noms de dona se n'han de treure d'homes. Amb tot, l'aposta de l'Ajuntament per contribuir a la feminització dels carrers i places és ferma, i per això s'ha proposat "introduir el màxim de noms de dona possible" als nous espais de la ciutat.

16 nous noms escampats per la ciutat

Pel que fa als números exactes, durant tot el mes se sumaran noms de dona a 3 carrers, 2 interiors d'illa de l'Eixample, 9 places, 1 jardí i 1 passatge. A Ciutat Vella, el carrer Comte de Santa Clara canviarà el seuu nom pel de Felícia Fuster i Viladecans i, al carrer de l'Om, s'inaugurarà una placa blava per homenatjar Amàlia Alegre, qui fou una activista militant del Partit Radical d'Alejandro Lerroux. A la zona de l'Eixample, dos interiors d'illa portaran noms de dona: els Jardins de les Treballadores de Numax, al carrer Sicília, i els Jardins Cristina Fernández.

A Sants-Montjuïc, dues places es batejaran amb noms femenins: una en honor a la mestra i historiadora Valerie Powles, i l'altra a les Treballadores del Vapor Vell. Ben aprop d'allà, a Les Corts, l'honorada serà l'activista política independentista Carme Claramunt i Barot. Pel que fa al districte de Sarrià-Sant Gervasi, l'arquitecta Rosa Barba Casanovas cedirà el seu nom a un pas, mentre Gràcia sumarà el nom de la pionera nedadora Josefina Torrens Illas als seus carrers. En aquesta zona, es commmemorarà a Pepita Pardell Terrades i a Emèrita Arbonés Sarrias amb una placa.

A la zona de Sant Martí, dues dones batejaran carrers, Gretel Amman i Lola Iturbe Arizcuren, mentre un jardí retrà homenatge a l'arquiecta Margarita Brender i Rubira. També es dedicarà una plaça a Lolita Torrentó i Prim. En aquest mateix districte, una plaça durà el nom de Carmen Balcells, un faristol es dedicarà a la Tancada de Dones del Patronat i s'inaugurarà la plaça Rosalind Franklin. Si ens enfilem fins a Horta-Guinardó descobrirem les noves places de les activistes Ramona Fossas i Puig i Rosa Galobardes i Alsina. Luisa Alba Cereceda tindrà una plaça a Nou Barris. Finalment, a Sant Andreu es batejarà la plaça dedicada a l'activista Francesca Vergés.