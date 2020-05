El 2019 va ser un any rècord en agressions a periodistes i en incidents contra el dret a la informació

El nou informe sobre el Mapa de la Censura de l'observatori Mèdia.cat, publicat aquest dimarts, ha registrat "l’any més dur des del seu naixement", i marca un rècord en el nombre "d'incidents" que atempten contra la llibertat d'expressió i el dret a la informació: fins a 201 casos incloent-hi 87 agressions documentades a periodistes i fotoperiodistes en l'àmbit de Catalunya i els altres territoris de parla catalana durant el 2019. La xifra és la més alta des que es publica l'informe (2015), superant els 196 casos del 2017 vinculats a "l'ofensiva" contra el referèndum de l'1-O, segons recull l'ACN.

L'increment es deu sobretot al repunt d'incidents en accions judicial i policials "que dificulten la feina de periodistes", així com declaracions i legislació dels poders públics "per constrènyer la llibertat d'expressió". A més, s’han documentat 87 informadors ferits -una altra xifra rècord-, 70 del quals entre el 14 i el 27 d’octubre, en les protestes contra la sentència del judici als líders independentistes.

En les protestes contra la sentència del procés a l'octubre hi va haver multitud d'amenaces, coaccions i impediments per informar. "Són especialment greus les detencions del fotògraf Albert Garcia, a Barcelona, i del redactor Joan Viso, a Tarragona, durant els incidents d’octubre, així com amenaces i coaccions a fotògrafs perquè esborressin imatges, els escorcolls, les amenaces i els impediments per informar hi són recollits", destaca l'informe.



Segons els seus autors, el 2019 també ha estat marcat per les "pressions" de diversos partits polítics als mitjans de comunicació, les operacions de compravenda de grups mediàtics i nous acomiadaments i tancaments de mitjans, així com "per la continuació d’una escalada legislativa que amenaça la llibertat d’expressió a internet i fora".

Any rècord en les agressions a periodistes

Al llarg de 2019 s’han documentat 87 informadors ferits. Aquesta xifra és la més alta des que s’edita el mapa. El 2018 van comptabilitzar-se 21 professionals agredits, i el 2017, any amb alt nivell de mobilització social, en van ser 18, recorden.



Dels 87 periodistes ferits, 70 es van comptabilitzar tan sols en dues setmanes, entre el 14 i el 27 d’octubre, en les protestes contra la sentència del judici als líders independentistes a diferents llocs de Catalunya -especialment Barcelona i l’aeroport del Prat- i també a Palma.

Del total d’informadors ferits, un 19% estan relacionats amb accions de manifestants de diferents signes polítics i més d’un 60% són causades per actuacions policials (que s’eleven fins al 69% si analitzem només el període de protestes contra la sentència al procés independentista). En diversos casos, els afectats constaten que els agents van atacar-los directament per impedir que documentessin l’actuació policial o que van agredir-los tot i identificar-se com a periodistes.

El Mapa es publica aquest dimarts en l'informe "Periodistes a la diana. Restriccions a les llibertats d’expressió o d’informació de periodistes i ciutadania recollides al Mapa de la Censura dels Països Catalans. Les seves conclusions s'han presentat a una consulta externa que ha obert la Comissió Europea a entitats de la societat civil i organismes independents per elaborar un informe anual sobre l’Estat de Dret a la Unió Europea.