5 fruites i 5 verdures que trobem en el seu millor moment al desembre

La natura és sabia i al mes de desembre ens regala verdures i -especialment- fruites que són riques en vitamina C, essencial a l'hivern per combatre els possibles refredats, ja que ajuda al sistema immunitari a millorar les defenses.

Per això -i moltes altres coses- comprar de temporada és la millor opció per nosaltres i pel nostre entorn. Per posar-vos-ho fàcil, us proposem 5 fruites i 5 verdures que trobem de temporada aquest mes de desembre.

5 verdures pel desembre

Api

Molts no són fans de l'api pel seu fort gust, però té molt benefici per la seva salut. El més habitual es menjar-lo cru, el que ens farà adonar que té molta aigua i bastanta fibra. Conté vitamina C, A, E, B1 i B2, un bon grapat de minerals i poques calories. Ens ajuda a desintoxicar l'organisme així com a millorar la pressió arterial. Liquat amb suc de llimona ens pot servir com a remei pels refredats.

Bleda

Potser alguns encara guarden un trauma d'infantesa, especialment en aquells plats on la trobàvem rebullida i insípida. Si la cuinem bé, podem aprofitar al màxim les seves propietats, que no són poques. Diürètica, depuratives, amb poca fibra i amb poques calories, destaca per la presència de vitamina C (uns 24 g per cada 100 g de bledes) i una quantitat destacable de vitamina A.

Coliflor

Tot i que la seva olor en ser cuita tira a molt enrere, el seu tendre gust a la boca ens ajuda a canviar l'opinió, sigui simplement bullida i marcada, gratinada o en crema. Com amb moltes verdures, té molta aigua i pocs hidrats de carboni i greixos, sent així poc calòrica. Però destaca pel seu potencial nutricional en tenir moltes vitamines (vitamina C i vitamines del grup B) i minerals (potassi, calci o ferro). Se li atribueixen beneficis anticancerígens i ens ajuda a mantenir el sistema immunitari de l'intestí.

Una coliflor a punt de ser bullida. — Pixabay

Enciam

Per bé que molts associem l'enciam a les amanides d'estiu, és ara quan la terra ens dona aquesta hortalissa dolça que ens ajudarà en la digestió. Si per una cosa destaca especialment és per la seva aportació d'aigua, que és el 95% de la seva composició, a més de per tenir poques calories i una bona quantitat de fibra. Pel que fa a les vitamines, la més rica és la varietat romana, mentre l'iceberg té menys quantitat de vitamina C. A les fulles externes trobarem vitamines com betacarotens o àcid fòlic.

Porro

És un bon aliat per sofregits i guisats, però té moltes més utilitats a la cuina. N'acostumem a cuinar la part blanca, però la part més verdosa és ideal per a brous. També el podem menjar cru en una amanida o fer-ne crema, la famosa vichyssoise. Tot i que té poques calories, la seva fibra li dona cosa i ens ajuda a atipar-nos. És diürètic, conté vitamina C (per bé que disminueix en coccions llargues) i alguns professionals els recomanen a les embarassades.

5 fruites pel desembre

Aranja

En la primera impressió ens xoca el seu gust amarg: en comptes de combatre-ho amb sucre, la podeu incorporar en una amanida tèbia o una altra elaboració. Destaca per la seva gran quantitat de vitamina C (uns 50 mg per cada 100 g), així com algunes del grup B i diversos minerals, així també com antioxidants. I per ajudar-nos a frenar els refredats.

Taronja

La reina dels cítrics. L'associem al País Valencià i al Mediterrani en general, encara que sigui originària de la Xina. Per sort agrada a molts i ara la trobem en un dels seus millors moments, el que va com anell al dit, puix també ens ajuda amb els refredats. També millora la circulació i a prevenir malalties cardiovasculars. Destaquen per tenir més de 50 mg de vitamina C per cada 100 g, així com vitamines del grup B i també vitamina A.

Mandarina

I acabem amb aquesta triada de cítrics contra els refredats. En aquest cas també trobem 50 mg de vitamina C per cada 100 g, però hem de tenir en compte que acostumen a ser més petites que les taronges. Si som pràctics, el millor de les mandarines és el seu packaging: la podem pelar amb facilitat i dosificar gràcies als grills, alhora que deixem un aroma sensacional. La fruita ideal pels més menuts.

Detall d'una caixa de mandarines clementines. — Jordi Marsal / ACN

Pera

S'acostuma a menjar crua, però que a casa nostra també s'utilitza molt a la cuina amb diverses utilitats, sigui com a compota, en un guisat o en contrast a un animal greixos. Les varietats Williams, Blanquilla i Conference són de les que es troben en millor moment a casa nostra. Tot i que també conté vitamina C, destaca especialment per la quantitat de vitamina A i protavitamina A. I especialment per tenir poques calories i molta aigua, ajudant-nos a regular-nos intestinalment i a saciar-nos.

Raïm



Que celebrem les 12 campanades amb raïm no és casualitat, doncs és ara quan es troba en un dels seus millors moments a casa nostra. Destacat pel seu poder antioxidant, especialment gràcies a la pell del madurat raïm negre. També ens serveix com a desintoxicant i és una fruita depurativa pel nostre organisme. De les seves propietats més destacades per molts professionals són les anticancerígenes: l'extracte de les seves llavores podria preveure l'aparició del càncer de mama, pròstata o còlon.