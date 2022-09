El sector de la fruita demana al consumidor que enguany es fixi més en el sabor de les peres i pomes que en l'estètica

La calor extrema que s'ha viscut aquest estiu ha provocat que els calibres de pomes i peres que es cullen aquests dies s'hagin reduït, no només a les comarques de Lleida, sinó a tot Catalunya, la resta d'Espanya i Europa. El director general d'Afrucat, Manel Simon assegura que la situació és generalitzada però que la fruita d'enguany és de molt bona qualitat i "més dolça".

Per això demana al consumidor que es fixi més en el sabor de les pomes i les peres que no pas en l'estètica. Des d'Afrucat també demanen al mercat de la distribució que ajustin les exigències a la realitat de la campanya. "Fins ara s'exigien entre 60 i 65 centímetres a les peres conference. Enguany hauran de ser d'entre 55 i 60, sense perdre qualitat gustativa", apunta.

El motiu pel qual enguany pomes i peres són més petites és perquè en situacions d'estrès hídric per falta d'aigua o quan les temperatures són extremes, ja sigui pel fred o la calor, l'arbre frena el seu creixement i prioritza la supervivència per davant del creixement del fruit. És per això que la calor extrema d'aquest estiu ha provocat que els arbres facin fruits més petits a tot Europa. Un altre exemple son les pomes gala. No s'ha avançat la maduració i no seran tan vermelloses per fora.

"El canvi climàtic és aquí i les condicions meteorològiques són cada cop més extremes"

"Ha estat una situació generalitzada", assegura Simon. Tot i això, el director general d'Afrucat confia que la qualitat serà màxima i que la dolçor serà més alta que altres anys perquè en haver menys fruita i ser més petita, aquesta concentrarà més quantitat de brics.

Per Simon, la situació d'enguany ha estat puntual, tot i que reconeix que "està per veure" què passarà els pròxims anys. "El canvi climàtic és aquí i les condicions meteorològiques són cada cop més extremes", alerta.