5 fruites i 5 verdures que trobem de temporada al febrer

Aquesta fredorada hivernal ens demana que consumim fruites i verdures que ajudin al nostre organisme. Si apostem per aquelles que ens ajudin a combatre refredats i malalties hivernals, i també ens aportin algunes calories per entrar en calor, encara millor.

Segueixen de temporada fruites i verdures dels darrers mesos, de les quals ja us hem parlat, com taronges i mandarines, espinacs i bledes, coliflor i bròquil, peres i pomes, calçots i carxofes… Us proposem 5 fruites i 5 verdures per les quals podem apostar aquest mes de febrer i es troben de temporada.



5 verdures pel febrer

All tendre

Tot i que en podem trobar tot l'any, està especialment en un bon moment al febrer l'all, i en concret l'all tendre. Es tracta d'un ingredient que ens pot ser útil contra els refredats, amb propietats balsàmiques i expectorants, i que sempre s'ha considerat un antibiòtic natural. No deixa de ser la mateixa planta, en fase de desenvolupament, abans que es formi la cabeça de grans d'all.

A la cuina, el seu gust és molt similar a l'all, però és més suau. Per això, un plat icònic on és protagonista és la truita d'alls tendres, perquè ens dona una textura diferent i particular, alhora que el seu gust no és invasiu en excés.

Bròquil

Tant el bròquil com la coliflor es troben de temporada. De fet, es tracta de plantes comestibles de la mateixa espècie que la col, que també ara trobem en el seu millor moment. Com altres membres de la col, els bròquils són molt nutritius. Tenen unes 20 calories per cada 100 grams, per la qual cosa no és massa calòric.

Pel que sí que destaca es per ser molt ric en fibra i tenir gran quantitat de vitamines, minerals i antioxidants, entre altres. El bròquil té múltiples aplicacions a la cuina, però el recomanable es una cocció curta, per conservar les seves propietats. El podem fer al vapor, saltat, bullit...

Endívia

L'endívia es una hortalissa de la família de l'escarola, que també està de temporada, amb una forma molt particular que ens recorda a un cabdell. També té poques calories i baix contingut en macronutrients.

Endívies tallades per la meitat. — Javier Lastras / Flickr

Destaca especialment per l'aigua i també per la seva aportació en fibra, així com l'aportació de vitamines i minerals. A més, també conté molts antioxidants interessants. A la cuina hem de tenir en compte amb què les combinem, fruit del seu gust amarg, però tenen milers d'aplicacions.

Pèsol

El pèsol és una planta de la família de les lleguminoses, la llavor de la qual és comestible. Els seus grans verds i tendres l'han convertit en una de les verdures més apreciades. Es conrea a Europa des de fa més de cinc mil anys, però a Catalunya és especialment valorat el pèsol del Maresme, de la varietat del pèsol garrofal.

Es tracta d'unes lleguminoses amb moltes vitamines, que ens ajuden al bon funcionament del sistema nerviós. Alguns estudis també els vinculen com a una ajuda contra el nerviosisme i a favor de la positivitat. El més habitual a la cuina és bullir-los, i els podem saltar un cop estan al punt, sigui com a ingredient principal o com a acompanyament.

Remolatxa



La remolatxa és una hortalissa amb un grapat de beneficis que poden ser molt interessants. Destaca pel seu sucre, el que ens podria pensar que tindria força calories. Això no obstant, el seu valor calòric no és massa alt (unes 30 kcal per 100 g).

Un manat de remolatxes. — Pixabay

Pel que també destaca és per l'aportació de vitamines i minerals, que precisament ens ajuden a assimilar correctament el sucre, de forma lenta, i també pels seus antioxidants potents. A la cuina és molt habitual fer-ne crema o puré, però també podem utilitzar-la en guisats, escaldada en amanides o menjar-la crua, per exemple.

5 fruites pel febrer

Alvocat



Arranquem les fruites amb una peça polèmica, a causa de la gran quantitat d'aigua que requereix la seva producció. A més, no la podem considerar una fruita de proximitat i molts cops la veiem com exòtica, per bé que se'n produeix especialment al sud d'Espanya. Tot i això, l'alvocat ja el comencem a tenir en el millor moment, i que té grans propietats nutricionals.

Un alvocat obert per la meitat. — Pixabay

La seva combinació de greixos saludables, fibra, vitamines, minerals i antioxidants el converteixen en un dels anomenats superaliments. Per tot, es considera que ajuda a aprimar, redueix el colesterol, regula nivells de sucre i té efecte antienvelliment. A la cuina, la podem utilitzar en infinitat d'elaboracions, tan dolces com salades, gràcies al seu sabor relativament neutre i la cremositat de la seva carn.

Maduixot



A l'espera de les maduixes primaverals i estiuenques, els amants d'aquest fruit poden gaudir ja a partir del febrer dels maduixots, una varietat més grossa. El seu vermell intens i el seu gust dolç, amb un contrapunt àcid, la fan una de les fruites més atractives per a tots. A Catalunya, la comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes, i també on maduixes i maduixots són més apreciats.

Els primers maduixots arriben al febrer. — Pixabay

Aporten poques calories, unes 40 calories per cada 100 grams, i destaquen per la seva presència hidrats de carboni (fructosa, glucosa i xilitol), així com la fibra. Són una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. També són nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives i laxants. El millor sol ser consumir-les al natural, siguin soles o en amanides, amb nata, amb batuts… però també en podem fer melmelades i confitures.

Mandarina



Aranja, taronja, clementina… son fruites segueixen de temporada, així com la mandarina, que repeteix en aquesta secció. I és que els refredats estan a l'ordre del dia amb aquesta fredorada i aquesta fruita ens ajuda a combatre'ls. Ens aporta 50 mg de vitamina C per cada 100 g.

A més, la podem pelar amb facilitat i dosificar gràcies als grills, alhora que deixem un aroma sensacional, per la qual cosa també és una fruita ideal pels més menuts. Pràcticament, sempre la mengem crua, però en podem fer un puré o marcar-la amb sal i pebre en una graella o una planxa.

Pera



També repeteix la pera, especialment amb les varietats Williams, Blanquilla i Conference, les que es troben en millor moment a casa nostra. També conté vitamina C, però hem de destacar especialment la seva gran quantitat de vitamina A i protavitamina A. Destaquen tanmateix per tenir molt poques calories i molta aigua, ajudant-nos a regular-nos intestinalment i a saciar-nos.

És molt habitual consumir-la crua. Però la podem coure lleugerament, sigui per fer una compota, acompanyar un guisat o contrarestar amb una carn greixosa.

Taronja blanca comuna

Si bé la majoria de cítrics que consumim ja fa temps que es recol·lecten, aquesta varietat de taronja es comença a collir ara, especialment al País Valencià, amb la seva històrica tradició.

Encara que el seu nom ho indica no és realment blanca, però sí que el seu color taronja és més descolorit que la majoria de varietats. Es tracta d'una espècie de taronja que destaca per la seva poca amargor, per la qual cosa també és molt interessant per fer sucs, fruit del seu baix contingut l'àcid limonòic.