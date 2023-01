5 fruites i 5 verdures que trobem de temporada al gener

No hi ha millor manera de començar l'any que menjant fruites i verdures. Com sempre, millor si són de proximitat i temporada, si és que una cosa no porta a l'altra. Per això, us proposem 5 fruites i 5 verdures que es troben de temporada al gener.

5 verdures pel gener

Calçot

Tot i que ja fa setmanes que en podem trobar, el gener arrenca la temporada forta del calçot. Es tracta d'una espècie de ceba tendra, que destaca per tenir un bulb més petit. Valls és el referent d'aquest producte, amb la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) i celebrant la Gran Festa de la Calçotada cada últim diumenge de gener, amb els seus corresponents concursos.

El més habitual és menjar-lo cuit a la flama, cremant la part exterior com si fos una escalivada, però també aconseguirem bons resultats al forn, i s'acostuma a acompanyar de salsa romesco o salsa de calçots. Els calçots també es poden utilitzar perfectament per qualsevol altra elaboració, de la mateixa manera que faríem servir qualsevol altra ceba.

Carxofes

Entrem en el millor moment per consumir carxofes a casa nostra. Aquesta hortalissa es conrea especialment en zones costaneres, com al Baix Llobregat, amb la coneguda carxofa del Prat, o al Delta de l'Ebre, amb la carxofa del Baix Ebre i Montsià. La varietat més conreada és la blanca de Tudela, que presenta una forma ovalada, un aspecte compacte i un color verd intens.

Carxofes. — Catalunya Experience

La carxofa és també molt sana, i destaca per la seva aportació de fibra, que contribueix a un funcionament intestinal correcte i pot reduir els nivells sanguinis de colesterol. A la cuina la podem incorporar a mil i un llocs, la podem fer confitada, a la brasa o al forn, arrebossada, fent xips... o com a protagonista d'una truita!

Espinacs

Amb un gust suau i agradable gust àcid, els espinacs són una bona font de calci, àcid fòlic, fibra i vitamines, especialment l'A. Es cultiven tot l'any, però les més preuades comencen a arribar ara i duraran fins a la primavera. A Catalunya es cultiven espinacs majoritàriament al Baix Llobregat i al Maresme, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, i a la Plana de Lleida.

Es poden menjar crus, però el més habitual és cuinar-los. Funcionen perfectament en plats de pasta de tota mena, de canelons a raviolis, on també els podem incorporar com a salsa. I protagonitza també plats de casa nostra com els espinacs a la catalana o el bacallà amb espinacs, panses i pinyons.

Faves tendres

Comencem també a tenir les primeres faves tendres, que arribaran a la seva esplendor a la primavera. Les podem fer com a protagonistes de plats de carn, ofegades, amb una mica de ceba, simplement saltades... o les mítiques faves a la catalana.

Tenen molta aigua i poques calories, però alhora un 8% de proteïnes i més d'un 5% de fibra. Destaquen també per les vitamines del grup B, alhora que tenen ferro, magnesi i zinc. Són un possible anticancerigen, serveixen com a potent antioxidant i ajuden a reduir el colesterol.

Pastanaga

La pastanaga és una verdura d'arrel, un tubercle, que té mil i una aplicacions en la cuina. Destaca per la seva gran aportació en betacarotè (provitamina A), alhora que és un gran antioxidant. Té afecta alcalinitzant i depuratiu de la sang, alhora que tonifica la zona digestiva i és molt bona per a la vista.

La podem menjar perfectament crua, a mossegades, ratllada o en un suc. Sense processar, ens ajudarà a millorar l'estat de les dents i les genives. Però té mil i una aplicacions si la cuinem, sigui en cremes, sofregits, guisats… Per mantenir les vitamines, el millor són coccions suaus o ràpides.

5 fruites pel gener

Carabassa

Encara que l'associem a la tardor, el gener encara és un bon moment per obtenir carabasses de proximitat a Catalunya, per bé que ja ens trobem al final. A casa nostra es cultiva especialment a l'Alt Empordà, però també al Baix Ebre, Baix Camp i el Pla d'Urgell.

Es tracta d'una fruita composta principalment d'aigua, i que és rica en fibra, vitamines i minerals. Destaquen els betacarotens (provitamina A), que li donen el color taronja. A la cuina en podem fer mil i una coses, de sopes i purés, a usar-la estofada en guisats o fregida com si fos una patata, passant per ratllar-la en una amanida o apostar per la pastisseria i fer confitures.

Clementina

També fa unes setmanes que hem entrat de ple en la temporada de clementines, ja ens trobem al bell mig de la seva època. Es tracta d'una fruita que hibrida la taronja i la mandarina, un aliment molt gustós, amb pell fina i color intens, que li dona característiques especials. A casa nostra són especialment preuades les clementines de les Terres de l'Ebre.

Clementines de les Terres de l'Ebre. — Catalunya Experience

Com amb aquesta mena de cítrics, la vitamina C que conté ens ajuda a combatre refredats, especialment en aquesta època: en conté uns 30 mg. No només la podem menjar crua i freda, sinó que la podem mesclar amb altres aliments, sigui per decorar plats o fins i tot en guisats.

Kiwi

També ens trobem enmig de la temporada de Kiwi. El més habitual és menjar-lo cru, sense cuinar-lo ni processar-lo de cap manera. Això no obstant, es molt popular la seva utilització en batuts verds, gràcies al seu color i textura.

Si parlem de vitamina C, aquesta fruita ens en pot aportar molta: en general més del doble que les taronges. A més, la seva fibra també ens ajudarà al trànsit intestinal. Té importants afectes sobre l'organisme: ajuda a combatre l'insomni, millora la síndrome de l'intestí irritable amb restrenyiment, ens protegeix contra el dany a l'ADN i prevé l'anèmia.

Llimona

Es tracta d'una fruita remeiera i medicinal, coneguda en aquest sentit a casa nostra des de fa segles. Destaca pel gran contingut de vitamina C i especialment pels seus antioxidants, els bioflavonoides i els betacarotens. Ens pot servir tant per un mal de coll com per millorar la circulació sanguínia, reduir el colesterol o evitar la formació de pedres als ronyons.

Llimones. — Pixabay

A la cuina té mil i aplicacions. El seu suc ens pot ajudar a fer postres fresques, vinagretes per amanides... Però també té molta importància en plats principals, com podrien ser peixos o un pollastre a la llimona.

Poma

Les seves principals varietats es troben ara de temporada, per bé que és una fruita que podem trobar durant tot l'any, especialment a partir de l'agost i fins ara. La poma és una fruita rica en vitamina C, però també en potassi, quercitina o pectina. Ens ajuda a regular l'activitat intestinal, redueix el colesterol, estimula la gana i és un aliment refrescant, entre altres beneficis per a la salut.

A la cuina trobem varietat d'aplicacions, sigui com a protagonista o com a acompanyant. És especialment destacable el seu paper en les postres, però també va molt bé per acompanyar formatges (en fred o en calent), fruits secs, amanides...