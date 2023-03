6 propostes d'activitats a Catalunya per aquest cap de setmana

Quan ens trobem a les portes de les activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març, arriba un cap de setmana farcit de propostes interessants per gaudir amb la família o els amics. Entre les recomanacions per aquests propers dies hi trobem banyar-vos entre carmels a la celebració de Sant Medir a Barcelona, descobrir els vestigis de Tarragona o una festa solidària a Lleida en benefici dels infants que pateixen càncer. Animeu-vos a participar-hi!

'Posa't la gorra' a Lleida

Aquest proper diumenge se celebra la 10ena edició de la festa solidària Posa't la gorra, a Lleida, una activitat per contribuir amb els infants i adolescents amb càncer. La trobada l'organitza l'Associació de Familiars i Nens amb Càncer (AFANOC) de Lleida, que en els últims deu anys ha pogut arribar a més de 600 beneficiaris i fer més de 3.600 atencions.

Dins la programació de la festa d'enguany, la temàtica que s'hi troba són els contes infantils, a través dels quals els infants poden veure representada la seva història i la d'AFANOC en diferents personatges.

Adictes Fest a Tàrrega (Urgell)

Els amants del rock dur i el heavy metal estan d'enhorabona aquest cap de setmana amb la celebració de l'Adictes Fest a Tàrrega, a la comarca d'Urgell. Es tracta d'un dels festivals de referència d'aquest estil musical a Catalunya, que cada any convida alguns dels grups internacionals més destacats del panorama musical roquer.

Tindrà lloc el proper dissabte 4 de març a l'espai Espai MerCAT, i comptarà amb les actuacions destacades dels grups The Test Tube Babies, Kaos Urbano, Karne Cruda, NPFNO o Kabreo, entre altres.

Descobrint els vestigis de Tarragona

Una ruta arqueològica ressegueix una trentena d'espais del patrimoni tarragoní a través dels quals es poden descobrir els vestigis situats a l'interior de setze comerços de la part alta de Tarragona. Sota el nom Empremtes del passat, l'Ajuntament vol apropar a la ciutadania la història que s'amaga dins els locals de la part més antiga del municipi.

A la façana de cadascun dels espais, hi podreu trobar unes plaques informatives que ha instal·lat el consistori, on hi ha informació extra sobre els vestigis i contextualització històrica. Entre els espais més emblemàtics que formen part de la ruta s'hi troben el restaurant Entrecopes, la joieria Personal o la sala de festes El Cau.

Festa de Sant Medir a Barcelona

La Festa de Sant Medir torna a Barcelona un any més amb la tradicional Dolça Festa de caramels, que omple de llaminadures els carrers del barri de Gràcia. Tot plegat forma part d'una extensa programació amb activitats de tota mena, la major part d'elles dedicades a l'entreteniment dels més petits de la casa. Destaca també la diada castellera del diumenge a les 12 del migdia a la plaça de la Virreina.

Com cada any, la programació de festes culmina amb la rua de Sant Medir pels carrers de Gràcia, on hi participen una vintena de carrosses, que llancen caramels per tota la ruta, que comprèn els carrers de Sant Salvador, Nil i Fabra,

Gran de Gràcia i Pla de Salmeron.

Visita les 'Obres Viatgeres' a la Seu d'Urgell (Alt Urgell)

En el marc de l'activitat transversal Les mil cares dels museus, que té lloc a diverses ciutats de l'Alt Urgell, el Segrià i la Vall d'Aran, el Museu Diocesà de la Seu d'Urgell celebra la visita guiada de les Obres Viatgeres, una activitat que mostra el recorregut internacional d'algunes de les obres més destacades de la col·lecció pròpia del museu. Aquesta proposta és una gran opció per descobrir els viatges de peces com el Beatus (s. X), el retaule d'Abella de la Conca (s. XIV) i el calze i la patena de Núria (s. XIII).

Els murals de la ciutat d'Igualada (Anoia)

Igualada va ser Capital de la Cultura durant el 2022, i dins de la infinitat de propostes que va dur a terme, va aprofitar el període per redecorar la ciutat convertint els seus carrers en el passadís d'un museu a vista de tothom. I és que, quasi bé de la nit al dia, els carrers d'Igualada, capital de l'Anoia, van tenyir-se de la pintura que dibuixa un seguit de murals i grafitis que cobreixen façanes de tota mena a la ciutat en el marc de la iniciativa Aixequem la moral!.

Per això, la última proposta d'aquest cap de setmana és fer una visita a Igualada, perdre's pels seus carrers aixecant la vista als edificis, que recullen obres de gran format que parlen d'alguns dels temes d'actualitat més destacats, com les mascaretes de la pandèmia o les espècies en perill d'extinció, o fan referència a la il·lusió dels infants durant la nit de Reis.