El 60% dels catalans estan d'acord amb la rebuda de migrants, segons un sondeig

El 60% dels catalans estan d'acord amb la rebuda de migrants. Ho assegura el sondeig del 2023 de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), que també reflecteix que un 22% hi està en desacord. Els indicadors de La immigració a Catalunya: Un debat construït? mostren un increment consistent de les respostes favorables al fenomen migratori en comparació a les dades obtingudes fa trenta anys. El grau d'acord és similar al de fa dues dècades, i el desacord força més baix, destacant que el 2002 va apropar-se al 40%.

"Amb més immigració, opinions més positives", afirma Oriol Bartomeus, el director de l'ICPS, un consorci de la Diputació de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Els motius que s'esgrimeixen de rebuig a les persones migrades són majoritàriament culturals, mentre que el 1992 eren econòmics (aquesta pregunta s'ha recuperat en el sondeig del 2023). L'estudi s'ha fet a partir de 1.200 enquestes presencials que es van fer la tardor de l'any passat.

Els indicadors també apunten que les dones joves són les més favorables a l'arribada de persones estrangeres mentre les majors de 65 són les que menys. Bartomeus ha exposat que abans del sondeig pensaven que aquest increment i convivència "podia portar l'opinió pública catalana a ser més negativa", però que han constatat "exactament el contrari" i els diferencials de l'informe són "molt consistents".

"La societat catalana és més tolerant avui amb la immigració i els fenòmens que hi estan associats del que ho era fa 20 o 30 anys", han exposat els autors de l'estudi, Lucía Medina i Oriol Bartomeus, que han posat èmfasi que el context sociodemogràfic és molt diferent del dels anys 90 o principis dels 2000. Segons dades del 2023 de l'Idescat, 1.361.981 persones estrangeres viuen a Catalunya, mentre que el 2000, eren 181.590.

Les dades del sondeig

El sondeig també recull l'opinió sobre la necessitat de limitar l'entrada de persones migrades: el 51,5% dels enquestats no està d'acord a limitar-la i un 44% creu que s'hauria de fer. Es tracta d'una pregunta que s'ha recuperat, i que fa 30 anys l'opinió majoritària era que s'havia de limitar (65%). D'altra banda, la majoria de les persones (73%) no té problemes a tenir una mesquita prop de casa, mentre que una de cada quatre (24%) sí. L'últim any en què es fa aquesta pregunta va ser el 2007, quan la meitat de la població sí que hi veia algun problema.

L'informe també recull que les persones que mostren una actitud menys favorable al fenomen migratori solen ser homes de més de 64 anys o dones de més de 49, amb estudis secundaris o inferiors, ubicats al centredreta o a la dreta, votant del PP, Vox o Cs. Les més favorables són sobretot dones de menys de 50 anys amb estudis superiors, que se situen a l'esquerra o al centreesquerra i que han votat els comuns i la CUP. Si el 75% de les dones fins a 34 anys es mostra favorable al fenomen i no està d'acord a limitar la migració, aquest percentatge baixa al 42% en les dones majors de 65.

El debat de la migració

Davant aquests resultats, Bartomeus ha advertit que el debat sobre la migració pot ser un "debat construït" i "respondre als interessos polítics d'algunes formacions més que no pas a una opinió real dels electors". El director de l'ICPS ha insistit que aquesta percepció positiva és important perquè l'arribada de persones d'altres països és un "fenomen quotidià" i perquè sol aparèixer en el debat polític "de forma generalment negativa".