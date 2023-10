7 plans per aprofitar aquest cap de setmana de pont a Catalunya

Aquest segon cap de setmana d'octubre és per a uns quants cap de setmana de pont, aprofitant el festiu d'aquest dijous 12 d'Octubre per fer festa també divendres, i enllaçar el cap de setmana per sumar 4 dies. Per això us proposem diverses activitats per divendres, dissabte i diumenge sense sortir de Catalunya, del festival de clicks de Playmobil al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, passant pel Mercat Medieval de Tarragona fins a un mercat de roba vintage.

L'estrena de Dones de Pedrís

Aquest cap de setmana arriba farcida d'activitats la primera edició de Dones de Pedrís, la Setmana Cultural de les Dones Rurals de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). La programació arrancarà aquest dissabte i s'allargarà fins diumenge vinent, dia 22.

Dissabte a la tarda es farà l'exposició i al llarg del cap de setmana podrem veure exposicions, xerrades, presentacions de llibres i actuacions musicals. També altres activitats com l'esmorzar popular amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones Rurals de diumenge, o un taller de RCP bàsica i utilització de DEA.



Una nova edició de Clickània a Montblanc

I no canviem de comarca perquè el festival de clicks de Playmobil s'ha convertit en el segon moment en una de les cites ineludibles del calendari de Montblanc (Conca de Barberà), amb respecte per la coneguda Setmana Medieval. Se celebra dos caps de setmana i està adreçat als aficionats i col·leccionistes de clicks de Playmobil, però també a curiosos, tant pels que volen peces originals i singulars, com pels que volen una exposició i una oferta diversa i diferenciada.

El festival de clicks combina exposicions, punts de venda especialitzats, activitats paral·leles variades, i la participació directa del públic amb concursos i tallers en un ampli espai del recinte històric de Montblanc. Els visitants passen per carrers i places i gaudeixen al mateix temps d'una de les viles medievals més ben conservades de Catalunya.



Transporta't al Mercat Medieval de Tarragona

I parlant de mercats medievals, des d'aquest 12 d'Octubre i fins diumenge se celebra el de Tarragona en la seva XXXI edició. L'entorn de l'espectacular catedral de la capital provincial es converteix en un mercat d'època on es poden adquirir productes artesanals, entre altres productes.

En concret, en aquesta edició, podrem gaudir de parades d'artesania, productes esotèrics, taverna medieval, forn de pa artesà, joguines de fusta medievals, haima àrab, alimentació, complements… I també podrem gaudir en família dels espectacles de carrer ambientats en aquesta època, com joglars o malabaristes.



Mercat Medieval de Tarragona, en una imatge d'arxiu. — Patronat Municipal de Turisme de Tarragona / Vilaniu

Terroritza't al festival de Sitges

I anem cap al Garraf on se celebra una de les cites més importants del calendari català: Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que va arrencar ara fa una setmana i s'allargarà fins aquest diumenge. Enguany el festival està batent rècords de vendes d'entrades, reunint nom scom Hideo Nakata, Brad Anderson, Lee Unkrich, Pablo Berger, Carlota Pereda, Álex de la Iglesia, J.A. Bayona, Jessica Hausner, Bertrand Mandico o Mary Lambert, entre altres.

I és que es tracta d'una cita ineludible per als cinèfils i també per al públic que vol veure "les darreres tendències i les noves tecnologies" en el cinema de gènere fantàstic i de terror. Fou el primer festival de cinema fantàstic del món, estimulant de trobada, exhibició, presentació i projecció que ja té una sòlida trajectòria.



El debut del Blanes Urban Fest (BUF!)

Des d'aquest dijous i fins dissabte també es pot gaudir a la Selva del Blanes Urban Fest (BUF!), el primer Festival d'Art i Música Urbana i Electrònica de la Costa Brava. Destaquen concerts amb Figa Flawas, o Aldo Comas & Lia Jansen, entre d'altres. Però també esdeveniments relacionats amb l'art i la cultura urbana. L'art urbà, la música, la dansa, el cinema, l'skate, el rap i altres manifestacions artístiques i culturals ompliran de contingut el BUF! durant tres dies, així com els focs d'artifici.

És la primera edició d'un esdeveniment inèdit, que vol servir de revulsiu cultural, social i econòmic de la ciutat on comença la Costa Brava, així com contribuir a allargar la temporada turística, per la qual cosa aprofita el pont de la festa del dia del Pilar. Serà un espai on la música urbana serà la protagonista, una plataforma tant pels artistes i grups reconeguts com pels emergents.

El mercat vintage A Kilo

Per als amants de la roba vintage aquest cap de setmana arriba una cita important a Barcelona, de la mà de Two Market i La Percha Events. Es tracta de A Kilo: vintage market que se celebra a la Nau Bostik de la Sagrera.

L'entrada general és a partir de dos euros (més despeses de gestió) i en podrem gaudir de dissabte al matí fins diumenge al vespre. Hi trobarem més de 4 tones de roba vintage a "un preu increïble", segons assegura l'organització. Es tracta d'un pop up on es ven a quilos roba dels 70, 80 i no. Per la primera compra d'1 quilo, es descompta l'entrada.

Nits Màgiques a la Casa Batlló

Si esteu a Barcelona aquest pont i voleu gaudir d'una experiència especial i singular, us proposem les Nits Màgiques de la Casa Batlló. Es tracta d'una oportunitat única de descobrir aquest Patrimoni Mundial de la UNESCO amb les noves sales immersives i una visita guiada, acompanyat d'una copa amb vistes des del capdamunt de la Casa Batlló, on també gaudirem d'un concert de música, flamenc, jazz, soul, rumba…

Es tracta d'una opció de la qual es pot gaudir fins al 4 de novembre a partir de les 20 hores, amb el concert a partir de les 21 h. El preu per aquesta experiència varia entre els 59 i els 99 euros: dijous ofereix l'artista Roger Padrós, divendres podrem gaudir d'Álmary, les entrades de dissabte per Luna Llena ja estan exhaurides i diumenge tancarà Summer Lovers.