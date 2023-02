8 cites imprescindibles de la tercera edició de la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona

Aquest febrer torna la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona, i ho farà sense cap restricció. Durant sis dies, del 21 al 26, la capital catalana acollirà una setantena d'activitats que convidaran a reflexionar des de múltiples disciplines i punts de vista sobre el fet de viure, l'eix central de la tercera edició de la cita. Des de xerrades, taules rodones i debats a instal·lacions artístiques, performances, concerts, cinema.

Aquest any, com a novetat, la Biennal Ciutat i Ciència 2023 tindrà dues edicions simultànies, a Barcelona i Madrid, cadascuna amb programacions pròpies, presentades aquest dijous a l'Ajuntament de Barcelona. A la capital catalana, la majoria d'actes es concentren en una desena d'espais del districte de Ciutat Vella, concretament al barri del Raval. A més, com en altres edicions, a les activitats pròpies de la Biennal se sumen les de la +Biennal, organitzades per equipaments municipals, com centres culturals i altres entitats i institucions.

La Biennal Ciutat i Ciència 2023, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Ciència i Universitats, és d'accés lliure i comença el 21 de febrer. Us deixem un recull de les vuit cites que no et pots perdre de la tercera edició de la Biennal.



'Viure i conviure, una mirada des de la cuina'. Dimarts 21 de febrer - CCCB

La Biennal de Ciutat i Ciència 2023 comença amb una conversa distesa entre Josep Perelló i una cuinera apassionada, Ada Parellada. Durant aquest acte es parlarà del fet de viure i de posar-se en relació i com la cuina és un espai privilegiat per començar aquesta conversa.

És important tenir en compte quins recursos s'utilitzen per cuinar, quins ingredients estan a l'abast i quins es considera, equivocadament, que estan lluny. A més, des de la ciutat, insensible amb les estacions, s'obvia que hi ha aliments de temporada i d'altres que no ho són. L'acte comença a les 19:00 i acaba a les 21:00 hores.

'Per què la comunitat científica hauria d'interessar-se per l'art?. Dimecres 22 de febrer - CCCB

Presentació del procés de treball d'un grup d'investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), amb coordinació de Pep Vidal, al voltant de la pregunta "per què la comunitat científica hauria d'interessar-se per l'art?" Per mirar de respondre-la, les persones participants han desenvolupat una sèrie de prototips artístics i científics que es presentaran en un debat públic com a artefactes-assaig, motivadors de les diverses aproximacions a la qüestió proposada. L'acte comença a les 18:00 i acaba a les 19:30 hores.



Passejada científica pel Raval i el seu entorn

Un itinerari d'unes dues hores que transcorre per indrets amb un significat científic on descobrir totes les històries que s'hi amaguen. Una visita per la Taxidèrmia Soler Pujol o l'Herboristeria del Rei, una de les botigues més antigues de Barcelona, per arribar fins al Torn dels Orfes i a la casa de Ramon i Cajal, tot coincidint amb l'època de clausura de l'Any de Recerca Ramon i Cajal.

La Plaça dels Àngles, al Raval, on es troba el MACBA. — Blanca Blay / ACN

La passejada acabarà dins la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona on hi ha el rellotge Billeter o la càmera que va fer la primera foto de Barcelona, entre molts altres artefactes especials. Les places són limitades i van per ordre d'arribada. Tindrà lloc el 25 i 26 de febrer d'11:00 a 13:00 hores.

Embolisme 'por soleá'. Divendres 24 de febrer - La Capella

Paula Bruna, Jordi Martínez-Vilalta, membres del Laboratori d'Investigació des del Flamenc de l'Institut del Teatre i Ana Lorente col·laboren per establir una comunicació entre humans i arbres a través del flamenc, centrada en l'escolta i l'acompanyament entre espècies en un context de canvi global. Aquest diàleg performatiu es podrà veure de 19:30 a 21:00 hores.



'Raval Resilient: el barri a través dels ulls de les persones residents'. Dijous 23 de febrer - CCCB

Com viuen les persones del Raval les onades de calor? Quins factors determinen les seves experiències d'alleujament i de malestar durant esdeveniments climàtics intensos? Els membres de la comunitat del barri responen aquestes preguntes a través d'un procés conegut com a fotoveu.

Al llarg d'una sèrie de tallers, la comunitat veïnal migrant fa i recopila fotografies mentre cocreen una narrativa entorn de les onades de calor al Raval. Les fotos fetes durant el projecte seran presentades per a les persones participants. Serà de 19:30 a 21:00 hores.

'Els meravellosos moviments dels estols d’estornells'. Dijous 23 de febrer - Institut d'Estudis Catalans

És una conversa sobre l'espectacle del moviment col·lectiu dels estornells a través de l'experiència d'un fotògraf fascinat per aquests moviments i que, a més, ha ideat una tècnica per poder-los retenir en una imatge, i la d'una científica que fa servir la tecnologia per poder capturar els patrons de moviment amb idees pròpies de la ciència de la complexitat.



Dia de la Ciència Ciutadana. Dimecres 22 de febrer - Institut d'Estudis Catalans

En el Dia de la Ciència Ciutadana, la Biennal convida a la ciutadania a participar a la cita de forma activa a través d'un diàleg que explorarà les diferents perspectives i cultures en diversos indrets del món i discutirà les prioritats en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més, ces ompararà les perspectives globals amb el cas de Barcelona i la seva Oficina de Ciència Ciutadana.

Diàleg amb pel·lícula. Dimecres 21 de febrer - CCCB

Biopics i la ciència viscuda en primera persona - Les matemàtiques i el seu procés creatiu i The man who knew the Infinity'. En aquesta sessió dues persones joves àmpliament reconegudes en l'àmbit nacional i internacional, involucrades en recerca sobre temàtiques relativament similars, compartiran les seves inquietuds respecte a aquesta ciència i la seva situació actual.

L'activitat començarà a les 21:00 hores amb el col·loqui i tot seguit tindrà es visionarà el biopic The man who knew the Infinity, obra que narra la vida d'un jove indi sense escolaritzar. Tot plegat acabarà a les 23:30