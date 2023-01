9 concerts alternatius a Barcelona dels propers mesos que no et pots perdre

Hi ha concerts que, pel que sigui, passen més desaparcebuts que d'altres. Això no significa que s'hi pugui escoltar pitjor música ni que l'espectacle no estigui garantit. Al contrari! Per això avui us portem nou propostes de concerts alternatius allunyats del mainstream, algunes idees que potser no tenen tanta visibilitat, però que mereixen la mateixa atenció que la resta. Alguns festivals de música ja tenen presents aquests artistes indie, i us hem recollit propostes variades de concerts a Barcelona aptes per a tots els gustos.

Pareu bé les orelles i deixeu-vos deleïtar, perquè el gran ambient del públic, l'energia dels cantants, l'expectació abans que arrenqui el xou i el ritme del compàs dibuixaran un record imborrable a la vostra memòria.

Raquel Lúa (10 de febrer)

Raquel Lúa és una artista que barreja la copla i el fado portuguès. El proper 10 de febrer actuarà a la Sala Apolo de Barcelona, on portarà el seu estil poètic i romàntic i presentarà el seu darrer disc, anomenat Piel. Aquesta proposta de Lúa, molt més experimental que els treballs publicats fins ara, tracta de la vida, l'amor, la sort i la mort. Si fem cas al senzill i les cançons publicades fins ara, aquest pot ser un dels grans concerts alternatius per veure enguany a Barcelona.

Júlia Colom (3 de febrer)

La mallorquina Júlia Colom serà l'encarregada d'obrir el cicle Els Vespres d'Hivern, un festival de músics emergents que celebrarà concerts gratuïts de petit format cada divendres del mes de febrer. La jove cantant, arrelada dins el panorma musical alternatiu, portarà la seva proposta de música tradicional de Mallorca barrejada amb tocs contemporanis a l'escenari del paranimf de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona (UB).

Si alguna cosa fa especial a Júlia Colom és la delicadesa amb la que lliuta per mantenir viva una essència que s'ha fet seva: la de la música antiga que cantava la seva àvia a Mallorca quan era jove. Sense dubte, una artista que no podreu deixar d'escoltar.

_Juno (21 d'abril)

El duet compost per Zahara Gordillo i Martí Perarnau (Mucho) promet no deixar indiferent a ningú en el seu proper concert a Barcelona, el 21 d'abril a la sala 2 de l'Auditori. La seva proposta és una música experimental amb una base electrònica, on els sintetitzadors i els loopers prenen una gran rellevància. Sens dubte, una proposta sonora i visual única, i un viatge que recorrerà algunes cançons del seu primer disc, _BCN626, conjuntament amb els nous temes que han composat des de llavors.

Salvador Sobral (23 de març)

Salvador Sobral va arribar al clímax de la seva carrera musical guanyant el festival Eurovisió 2017 representant a Portugal. Ara, sis anys després i molt més lluny dels focus que llavors l'apuntaven, el proper 23 de març torna a Barcelona, una ciutat que considera "la meva casa d'acollida", segons explica ell mateix. Presentarà algunes de les seves noves cançons, íntimes i fetes "des del cor", amb aquest estil dolç i suau que el caracteritza.

Per als amants de la música romàntica i tradicional, Sobral és una aposta segura, i és per això que el seu concert s'emmarca dins el Festival Mil·leni, que enguany aposta per artistes reconeguts internacionalment que actualment es troben en una fase experimental de la seva vida, com és el cas d'Amaia Romero o Natalia Lacunza.

Álvaro Sola (10 de febrer)

També dins el cicle Els Vespres d'Hivern de la UB destaca Álvaro Sola, un artista nascut a la Ribera del Duero però amb ànima flamenca. El divendres 10 de febrer presentarà el seu darrer treball, Puñales, un relat de desamor profund que combina la música flamenca amb un toc contemporani i electrònic. Aquesta proposta, lligada d'una estètica inusual dins d'aquest estil, fa que l'espectacle i la vivència de l'especatdor siguin únics.

Mireia Vives i Borja Penalba (4 de febrer)

Dins el festival Barnasants s'hi pot trobar el 4 de febrer l'última actuació del duet valencià format per Mireia Vives i Borja Penalba, que actualment, i després de 10 anys de música i quatre discs a l'esquena, es troba en gira d'acomiadament dels escenaris. Aquest magnífic duet que combina una guitarra i una veu angelical, se separa perquè cadascú emprengui un camí diferent i un projecte en solitari.

Qui sap si més endavant es retrobaran en una cruïlla. De moment, a dalt de l'escenari no hi faltarà el seu clàssic més clàssic: Cançó per fer camí, el poema musicat de Maria Mercè Marçal que també donava nom a l'LP del 2019.

Santa Salut (2 d'abril)

La rapera sabadellenca Santa Salut és una de les artistes catalanes emergents amb més projecció internacional. De moment, però, a casa nostra encara no té tot l'espai mediàtic que mereix, tot i que la seva personalitat deixa emprempta per allà on trepitja. Santa Salut actuarà a Barcelona el proper 2 d'abril després de la seva gira per l'Amèrica llatina, on cantarà alguns dels seus temes més coneguts, com 90 retro o Marcada.

Socunbohemio (30 de març)

El proper 30 de març a la sala La Nau hi tindrà lloc un concert del grup indie Socunbohemio, que presentarà el seu primer àlbum complet, Conte de les quatre estacions. Abans, el grup ens ha deixat un tastet de les cançons que tindrà l'álbum, i els amants de la música pop-rock íntima amb vibres de viatge de carretera ja s'han deleïtat amb El conte que mai s'acaba.

Aquest projecte, iniciat el 2018 com una proposta individual del cantautor Artur Viñas, ha crescut fins a arribar a més de cent mil oients mensuals a les plataformes musicals.

Queen Extravaganza (28 de febrer)

La banda-espectacle de tribut al llegendari grup de Freddy Mercury, avalada pels dos excomponents Brian May i Roger Taylor, actuarà a Barcelona el pròxim 28 de febrer a la sala Razzmatazz. Serà la primera vegada que Queen Extravaganza passa per Barcelona des de la seva fundació l'any 2011, en un xou que promet desprendre la mateixa energia i vitalitat que tenia el famosíssim grup Queen encapçalat per Mercury a entre els anys 80 i 90.