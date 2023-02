Tots els museus i edificis històrics de Barcelona que podràs visitar gratis per Santa Eulàlia

Les festes de Santa Eulàlia tornaran a omplir els carrers i avingudes de Barcelona de cultura popular aquest cap de setmana, concretament el 10, 11 i 12 de febrer. Aquest any se celebren els 25 anys d'una de les figures més destacades de la festa major d'hivern de la ciutat, la gegantona Laia. Durant tres dies, la cultura popular inundarà la capital catalana de la mà del tradicional seguici popular, la diada castellera, la trobada de gegants, els correfocs, les sardanes, les puntaires, els Falcons de Barcelona, entre d'altres.

Santa Eulàlia és sinònim de festa popular, de cultura i art. És per això que els principals centres d'art, edificis històrics i museus de la ciutat obren les seves portes perquè els barcelonins, grans i petits, puguin gaudir d'exposicions i molt més totalment gratis. Això sí, cada lloc ha posat les seves condicions. Us detallem el dia que obren gratuïtament i els horaris.

La Sagrada Família

Amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, la Sagrada Família sorteja 9.000 entrades per visitar gratuïtament el temple. Els afortunats podran accedir a la basílica de franc durant les dues jornades de portes obertes organitzades de cara al cap de setmana, concretament de les 15:00 hores a les 18:00 del dissabte i del diumenge.

Vista de la Sagrada Família, en Barcelona. — DAUDÉ, PEP / BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Les persones interessades ja poden inscriure's al sorteig a través d'un formulari disponible a la web de la Sagrada Família i de les seves xarxes socials. L'últim dia per entrar al sorteig és aquest dilluns.



CaixaForum

El CaixaForum celebra la festa major d'hivern de Barcelona amb una jornada de portes obertes el diumenge 12 de febrer de 10:00 a 20:00 hores. Podràs visitar tant les exposicions permanents com les temporals.

Acutalment, i fins al 6 d'abril, hi ha la mostra Déus, mags i savis. Les col·leccions privades dels artistes i Mòmies de l'Antic Egipte. Redescobrint sis vides, una exposició que presenta sis mòmies de persones que van viure entre els anys 800 i 150 a.C i mostra els descobriments que s'han trobat en aquests exemplars a partir d'una tecnologia pionera. També podràs visitar la instal·lació permanent Joseph Beuys.

L'exposició 'Déus, mags i savis. Les col·leccions privades dels artistes' — CaixaForum

El diumenge dia 12, l'entrada al CosmoCaixa i a les exposicions també serà gratuïta. De 10 a 20 hores podràs entrar gratis a la Sala Univers, el Mur Geològic, el Bosc Inundat i la Base Antàrtica.

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) farà una jornada de portes obertes a tot el museu el diumenge 12 de febrer de 10:00 a 18:00 hores. A més, si et dius Laia, del dissabte 11 de febrer al dijous 16, tu i un acompanyant tindreu l'entrada gratuïta. Només cal que presentis un document identificatiu a les taquilles del museu.

Actualment, hi ha tres exposicions temporals: Mey Rahola (1897-1959). La nova fotògrafa, Tensions i revoltes. Donació de Ferran Garcia i Sevilla i Feliu Elias. La realitat com a obsessió.

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) també celebra Santa Eulàlia amb una jornada de portes obertes el mateix diumenge 12 de febrer. Podràs veure totes les exposicions que hi ha actualment al centre, una de les més destacades és Sade. La llibertat o el mal, que explora les implicacions estètiques, filosòfiques i polítiques del llegat de l'escriptor llibertí Donatien Alphonse François Sade (1740-1814) en la cultura contemporània.

L'exposició 'Constel·lació gràfica. Joves autores de còmic d'avantguarda' al CCCB. — CCCB

Si ets un amant del còmic, també podràs visitar Constel·lació gràfica. Joves autores de còmic d'avantguarda. Bàrbara Alca, Marta Cartu, Genie Espinosa, Ana Galvañ, Nadia Hafid, Conxita Herrero, María Medem, Miriampersand i Roberta Vázquez experimenten amb estils i llenguatges, que trenquen els esquemes del còmic i que comparteixen una mirada crítica i carregada d'humor envers el món.



Can Framis - Fundació Vila Casas

El centre d'exposicions temporals d'autors del fons de la Fundació Vila Casas, situat als baixos d'un dels edificis d'arquitectura industrial de l'Eixample, obre gratis el diumenge 12 de febrer d'11:00 a 18:00 hores i dissabte 11. Amb motiu de Santa Eulàlia han preparat una visita familiar guiada, però en aquest cas, amb l'entrada habitual.



Museu de Carrosses Fúnebres

El diumenge 12 de febrer, de 10:00 a 14:00 hores, podràs visitar gratuïtament la col·lecció de carrosses funeràries del Museu de Carrosses Fúnebres, formada per 19 peces originals: 13 carrosses funeràries, 6 cotxes d'acompanyants i tres cotxes a motor. A més, el centre oferirà una visita guiada gratuïta a partir de les 12:00 hores. En aquest cas, cal fer una reserva prèvia.



El Born Centre de Cultura i Memòria

L'antic mercat del Born també farà portes obertes per les festes de Santa Eulàlia, concretament el diumenge 12 i el dilluns 13 de febrer. Podràs fer gratis les visites exprés, un recorregut de 30 minuts pel Born Centre de Cultura i Memòria per conèixer com era la vida a la Barcelona del 1700.



Una vianant solitària al costat del Born Centre de Cultura i Memòria. JOEL KASHILA.

Palau Güell

En motiu de la celebració de Santa Eulàlia, molts edificis històrics de Barcelona també obren les seves portes perquè els barcelonins puguin descobrir el seu interior sense pagar ni un euro. El Palau Güell, de l'arquitecte Antoni Gaudí, serà gratuït el diumenge 12 de febrer de 10:00 a 17:30 hores. Això sí, cal reservar l'entrada prèviament a través de la seva web.



Museu Etnològic i de Cultures del Món

El Museu Etnològic i de Cultures del Món, tant el que hi ha a Montcada com el de Monjuïc, farà una jornada de portes obertes per Santa Eulàlia el diumenge 12 de febrer, de 10:00 a 20:00 hores.

A totes dues seus podràs trobar des d'exposicions en petit format, fins a exposicions que defugen de relats tancats, o d'altres que conviden a la reflexió crítica. L'exposició permanent de la Seu Parc Montjuïc porta per títol Sentir el patrimoni i explica com l'objecte, sigui quin sigui, s'impregna del caràcter de la comunitat que el concep i l'utilitza.

L'exposició permanent de la Seu Montcada mostra una selecció d'unes 530 peces de diverses cultures del món. Distribuïdes per continents, un conjunt de mitjans interactius i audiovisuals ajuden el visitant a situar els objectes en el context en el qual van ser creats.



La Capella

El diumenge 12 de febrer, de 12:00 a 20:00 hores podràs visitar gratis a La Capella i gaudir de les dues exposicions disponibles: La imatge prové de l'interior d'una fàbrica de pantalles led a Xangai, Xina de Júlia Varela i Cabra se convierte en mochuela, de Carmen de Aroya.



Museu del Disseny de Barcelona

El Museu del Disseny de Barcelona també obrirà les portes gratis el diuemnge 12 de febrer, de 10:00 a 20:00 hores. Algunes de les exposicions que podràs trobar són: Objectes comuns. Històries locals, debats globals, Dissenyes o treballes? La nova comunicació visual. 1980-2003, Modernisme, cap a la cultura del disseny, Extraordinàries! Col·leccions d'arts decoratives (segles III-XIX) i El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015).



El Museu del Disseny de Barcelona és el museu de les arts de l'objecte i del disseny. — El Museu del Disseny

Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch

El Museu Olímpic i de l'Esport, que fa un recorregut per un dels moments més importants de la història de la ciutat, els Jocs Olímpics, obre gratis el diumenge 12 de febrer de 10 a 14:30 hores.

Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba)

També obrirà les seves portes el diumenge 12 de febrer de 10:00 a 15:00 hores el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). Podràs visitar les quatre exposicions temporals que té actualment: Maria Teresa Hincapié. Si aquest fos un principi d'infinit, els tapissos de Josep Grau-Garriga. Diàleg de llum, Ayuujkjä'äy ëy Konk. Una fabulació basada en un mite mixe i la col·lecció MACBA. Preludi.



Museu de Ciències Naturals de Barcelona

El Museu de Ciències Naturals i el Jardí Botànic faràn una jornada de portes obertes per celebrar la festivitat de Santa Eulàlia el diumenge 12 de febrer. L'endemà, el dilluns 13 de febrer, el Jardí botànic també obrirà gratuïtament.



Castell de Montjuïc

També obrirà les seves portes l'emblemàtic Castell de Montjuïc de Barcelona, situat al cim de la muntanya més coneguda de la ciutat. I ho farà el diumenge 12 de febrer, de 10:00 a 17:30 hores.



Fundació Antoni Tàpies

La Fundació Miró també farà una jornada de portes obertes amb activitats gratuïtes el diumenge 12 de febrer de 10:00 a 15:00 hores per celebrar Santa Eulàlia. Es podrà visitar l'exposició L'adob que fecunda la terra. Tàpies (1958-1988) i Bruce Conner. Llum de la foscor.



Museu Marítim, Museu d'Arqueologia de Catalunya i Museu de la Música

Continuem amb el Museu Marítim de Barcelona, que celebrarà les festes de la copatrona de la ciutat amb un cap de setmana de portes obertes, de 10:00 a 20:00 hores. El vaixell històric Pailebot Santa Eulàlia es podrà visitar de 10:00 a 17:30 hores. Els Jardins del Baluard també obriran de manera gratuïta d'11:00 a 14:00 hores. No cal fer reserva anticipada

La seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, situat al passeig de Santa Madrona, també obrirà gratuïtament el diumenge 12 de febrer. Podràs gaudir de l'exposició Naufragis, història submergida i la mostra Antoni Bregante. Dibuixar l'arqueologia.

Amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, durant tot el cap de setmana, el Museu de la Música convida al públic a gaudir gratis de la seva col·lecció i també de l'exposició temporal L'empremta de Felip Pedrell.



Museu Picasso

El Museu Picasso de Barcelona també farà una jornada de portes obertes el dia 12 de febrer de 10:00 a 19:00 hores amb reserva prèvia d'entrades. És el centre de referència del vincle que va tenir l'artista amb la ciutat i es poden visitar algunes de les obres del pintor andalús.



Museu Frederic Marès

El Museu Frederic Marès, situat en una part de l'antic Palau Reial dels comtes de Barcelona, al cor del Barri Gòtic, obre portes el 12 de febrer d'11:00 a 20:00 hores totalment de franc. La col·lecció del museu concentra escultura hispànica, des de l0època antiga fins al segle XIX, en què predomina la talla policroma religiosa. L'escultor Frederic Marès també va donar una part de la seva pròpia obra escultòrica, que s'exhibeix al seu estudi biblioteca.



Fundació Joan Miró

La Fundació Miró també farà jornada de portes obertes amb activitats gratuïtes el diumenge 12 de febrer. Aprofita el dia per visitar l'exposició Paul Klee i els secrets de la natura, que aquell dia serà l'últim que estarà disponible.



Monestir de Pedralbes i Virreina Centre de la Imatge

El diumenge 12 de febrer de les 10 h a les 19 h, podràs visitar gratis les exposicions permanents del monestir de Pedralbes. Del 7 al 12 de febrer, d'11:00 a 20:00 hores també podràs entrar gratis a les tres exposicions de La Virreina Centre de la Imatge.