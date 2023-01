Establiments històrics de Barcelona abaixen la persiana per la falta de relleu i el preu del lloguer

El comerç de proximitat forma part de la idiosincràsia de molts barris de Barcelona. Comerç de l'Ajuntament de la ciutat defensa que el seu model és un motor econòmic i un instrument imprescindible per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de l'espai públic de la ciutat. Sembla ser que es pretén tornar a apostar per valors de la proximitat, la responsabilitat i la sostenibilitat, però la realitat és una mica més crua.

Són diversos els comerços i establiments de la ciutat que han abaixat la persiana en els darrers mesos, molts aprofitant el canvi d'any. El teixit no s'ha recuperat de la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències, que els efectes de la guerra d'Ucraïna i l'escalada de preus han seguit posant pals a les rodes.

Però més enllà d'aixo, la falta de relleu generacional és un dels hàndicaps per a molts dels comerços de Barcelona. Oficis de sempre que es perden, noves generacions amb altres preferències i més opcions laborals són alguns dels motius que porten al fet que els negocis cada vegada menys passin de pares a fills.

És evident que la problemàtica dels lloguers no només afecta els particulars, sinó també als comerços de la ciutat, especialment en determinats barris gentrificats i amb el preu del metre quadrat a l'alça. Els establiments més petits, que sempre han tingut el marge de benefici ajustat, pugnen per seguir oberts, també a causa de l'augment de costos i del preu de subministraments.

Molts no ho han aconseguit, i per això repassem alguns dels establiments que han tancat en els darrers mesos a la ciutat de Barcelona.

Drogueria Gomara

Considerada com la drogueria més antiga de Barcelona, Gomara va tancar el maig de 2022. El motiu va ser el preu del lloguer que no podien assumir, després d'una nova pujada.

Aquest local del Raval, ubicat al costat de la Rambla, estava regentat pels fills de l'anterior propietari del negoci. Es tracta d'un establiment d'interès del Catàleg d'establiments emblemàtics de l'Ajuntament de Barcelona, que va tancar sota el nom d'Elías Decoració.

Music World

La mítica botiga de discos Music World va tancar a mitjans de 2022 després de més de 30 anys d'activitat. En aquest cas, el motiu rau en el fet que el propietari del local va decidir no renovar el contracte de lloguer.

Els dos responsables van aprofitar l'avinentesa per jubilar-se, però van voler mantenir el record de la botiga amb una llista a Spotify anomenada Rock Legends, que compta amb prop de 500 temes. La botiga es trobava al carrer Rosselló, i era la darrera de les cinc que Music World havia tingut a Barcelona.

Bar El Tropezón

El bar El Tropezón també va abaixar la persiana del local del carrer del Regomir número 26, el passat octubre de 2022. Es tracta d'un bar molt tradicional del barri, apreciat per molts per les seves tapes, especialment per les patates braves.

En aquest cas, els responsables han obert un altre negoci a prop del local, també al barri Gòtic, anomenat El Trope. Allà hi trobarem les mateixes braves, o almenys una versió similar: segons alguns clients van dir al TotBarcelona, el preu de la ració ha pujat mentre la quantitat de patates ha disminuït.

Bopan

L'emblemàtic forn Bopan de Rambla Catalunya 119 també va decidir tancar al mes d'octubre de 2022, després de "més de 30 anys fent barri". De fet, n'han estat prop de 40. El negoci obert inicialment l'any 1984 va anunciar a Twitter que no havia arribat a un acord amb el propietari i es veien obligats a plegar "en contra" de la seva voluntat.

"Han passat quasi 40 anys donant vida a aquest racó de l'Eixample, fent barri i aportant valor a la ciutat de Barcelona", van detallar a Twitter. L'establiment va aprofitar per agrair la fidelitat dels clients i recordar que tenia altres tres botigues a la ciutat.

Forn Giraut

Seguim parlant de forns de Barcelona que han tancat la persiana, perqùe també ho va fer a finals d'any el Forn Giraut. Ho va fer, però, per un motiu diferent. En aquesta ocasió, la tercera generació d'aquest establiment de 140 anys no va trobar relleu generacional.

La responsable del forn, Maria Rosa, va lamentar a TotBarcelona la tendència de molts locals obligats a tancar per diversos motius. En aquest cas, va assenyalar la pujada de preus dels lloguers, i també dels subministraments.

Bar Jofama

El bar Jofama va tancar per sempre a principis de desembre de 2022. Ubicat a la Dreta de l'Eixample, a la cantonada Diagonal-Girona, estava regentat per la mateixa família des de 1958.

Segons va detallar Eugeni Madueño a Twitter, el propietari Carles havia resistit durant anys a les pressions d'un fons voltor. Finalment, va comprar tot l'edifici per convertir-lo en apartaments turístics, segons l'usuari. La carta de la propietària del bar, escrita a retolador a la façana de l'establiment, va emocionar als clients i també al públic general quan es va compartir a les xarxes socials.



Librería Cómplices

Aprofitant el canvi d'any també va abaixar la persiana la Librería Cómplices, que fou la primera especialitzada en temàtica LGTBI de Barcelona. Després de prop de 29 anys, Connie Dagas i Helle Bruun van plegar després de rebre el Premi 17 de Maig per part de l'Observatori Contra l'Homofòbia de Barcelona.

"Ha arribat el moment de deixar pas a les demés llibreries LGTBQI+. Estem molt orgulloses d'haver compartit aquest projecte amb vosaltres", van anunciar a les seves xarxes. En aquest cas, la jubilació d'una de les dues propietàries podria ser el motiu del tancament.

Calçats Palou

En els darrers dies també ha anunciat que tanca un altre comerç històric de Barcelona. Es tracta de Calçats Palou, un negoci del carrer Hospital del Raval i amb més de 80 anys d'història, que va anunciar la setmana passada que abaixava la persiana. Després de tres generacions, tancarà definitivament finals de mes, no per falta re relleu generacional o la problemàtica dels contractes.

Segons ha indicat a TotBarcelona el propietari del negoci, Lluís Nicolau Palou, el motiu es deu a la pèrdua de clients, ja que la gent gran i les famílies de sempre del barri han marxat. En declaracions al mateix mitjà, critica que "el Raval s'ha convertit en la claveguera de Barcelona" i assenyala a l'Ajuntament de la ciutat, citant atracaments i assassinats. El propietari defensa que el consistori els ha fet la vida impossible.