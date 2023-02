La Sagrada Família sorteja 9.000 entrades per visitar gratis el temple per Santa Eulàlia

Amb motiu de les festes de Santa Eulàlia, la Sagrada Família sorteja 9.000 entrades per visitar gratuïtament el temple. Els afortunats podran accedir a la basílica de franc durant les dues jornades de portes obertes organitzades de cara al cap de setmana que ve entre les 15:00 hores i les 18:00 hores.

És el segon any que la basílica organitza un sorteig d'aquestes característiques per Santa Eulàlia, patrona de la capital catalana. Aquest any els responsables han decidit augmentar la xifra d'entrades sortejades. Així, s'ha passat de 6.000 a 9.000.

Les persones interessades ja poden inscriure's al sorteig a través d'un formulari disponible a la web de la Sagrada Família i a través de les seves xarxes socials. L'últim dia per entrar al sorteig és el dilluns que ve a les 10:00 hores.