El 8-M arrenca a Barcelona amb dues manifestacions feministes a la Meridiana i la Diagonal 

El 8-M, Dia Internacional de les Dones, ha arrencat a primera hora d'aquest dimecres al matí amb dues manifestacions feministes a les avingudes Meridiana i Diagonal de Barcelona. Sota el lema Si nosaltres parem, el món s'atura, les concentracions han causat retencions d'entre tres i sis quilòmetres als accessos de la capital catalana que han provocat cues de cotxes quilomètriques.

Les mobilitzacions coincideixen tant amb l'aturada estudiantil com amb la gran vaga feminista de 24 hores, convocada per la CGT i la Intersindical, i que vol posar de manifest, un cop més, la discriminació i precarietat de les dones en l'àmbit laboral.

La jornada reivindicativa de primera hora a Barcelona ha estat marcada per un incident que ha provocat un atropellament. Una conductora ha accelerat per trencar el tall de trànsit i ha envestit diverses manifestants. Hi ha algunes ferides lleus, segons informa La Xarxa.

També s'estan produint accions reivindicatives la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on desenes d'estudiants han passat la nit, i a primera hora del matí han bloquejat els accessos. La mobilització ha estat convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).



Unes 2.000 persones tallen la Diagonal

Unes 2.000 persones, segons l'Ajuntament, van tallar durant uns minuts l'avinguda Diagonal de Barcelona d'aquest dimarts al vespre en una manifestació prèvia al 8-M a la capital catalana. La mobilització, formada majoritàriament per dones, va començar cap a dos quarts de vuit davant la parada de metro de Maria Cristina. Al capdavant de la concentració hi havia una pancarta amb el lema La nit és nostra.

Els organitzadors de l'esdeveniment, agrupats en el col·lectiu Se va a armar la gorda, van definir la mobilització com una "manifiestació d'acció feminista i autònoma per a dones, bolleres i trans, lliure de banderes, partits i sindicats".