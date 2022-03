Les Nacions Unides van declarar el 8 de març Dia Internacional de la Dona el 1977. Va començar a celebrar-se oficialment dos anys abans, el 1975, Any Internacional de la Dona. Des de llavors, el 8-M és una jornada per commemorar la lluita de les dones per la seva emancipació i per visibilitzar les desigualtats de gènere.



En els darrers 40 anys, a Espanya, el moviment feminista ha empès amb força per revertir l'obscurantisme en què la dictadura va relegar tots els drets de les dones. A més, la mobilització històrica del 8 de març del 2018 va convertir Espanya en un far morat per al món i va suposar un punt d'inflexió en la lluita col·lectiva pels drets de les dones.

La marxa feminista continua i té raons per fer-ho. Públic recull algunes xifres que posen en evidència que assolir la igualtat efectiva entre homes i dones encara és un dels grans desafiaments del nostre país.

Les dones cobren un 20% menys

Segons les darreres dades ofertes per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el 2019 el sou mitjà per als homes va ser de 26.395,98 euros a l'any i per a les dones es va quedar en 21.682,02 euros. Ells cobren un 19,5% més.



Els sindicats assenyalen xifres més elevades. Comissions Obreres quantifica la deferència salarial entre homes i dones en un 24%. Mentre que CSIF, Central Sindical Independent i de Funcionaris, situa la bretxa salarial entre el 20% i el 34%, a les empleades acollides a ERTE. El salari mitjà dels homes a ERTE és de 17.577 euros i el de les dones de 11.487 euros.

La dada positiva: La bretxa salarial s'ha reduït en tres punts des de l'any 2010 (22,5%). La diferència en els sous d'homes i dones va assolir un màxim del 24% el 2013 com a conseqüència de la crisi econòmica del 2008. Des de llavors ha baixat quatre punts.

Només cinc dones dirigeixen empreses de l'Ibex 35

Segons l'INE, l'any 2021 el percentatge de dones al conjunt de consells d'administració de les empreses que formen part de l'IBEX-35 ha estat del 30,7%. La xifra és escandalosament baixa si observem quantes formen part de la cúpula: no arriben al 6%. Concretament, només cinc dones ocupen les responsabilitats més altes en alguna de les 35 empreses de l'Ibex. Són Ana Botín (presidenta de Banco Santander), María Dolores Dancausa (consellera delegada de Bankinter), Beatriz Corredor (presidenta de Xarxa Elèctrica d'Espanya), Cristina Ruiz (consellera delegada d'Indra) i Marta Ortega (futura presidenta d'Inditex, a partir abril d'aquest any). Dues, Botín i Ortega, hereves de les empreses familiars.

La dada positiva: La dada sobre la presència de dones a consells d'administració de l'Ibex és 3 punts superior a l'any anterior i més del doble que fa 10 anys. El 2012 el percentatge de dones era de l'11,7%.

El 94% dels treballs no remunerats

El 93,6% de les persones que treballen a temps parcial, per poder-lo compatibilitzar amb la cura de menors o persones dependents, són dones. El 90% de les excedències per cures també les demanen.

El 88% de les empleades de la llar són dones, sense dret a atur

Les dades més recents de l'INE, del darrer trimestre del 2021, assenyalen que el 88% de les empleades domèstiques són dones. D'un total de 518.000 persones que treballen en feines de la llar, 458.600 són dones. Gairebé mig milió de dones que no tenen dret a atur segons el règim especial de les empleades de la llar.



La dada positiva: El Ministeri de Treball s'ha compromès a revertir aquesta situació aquest any i reconèixer el seu dret a rebre un subsidi per desocupació.

6 dones assassinades des de començament d'any, 44 el 2021

El Ministeri d'Igualtat comptabilitza sis assassinats masclistes a l'Estat en els poc més de 60 dies que van del present any i quatre menors orfes a causa de la violència masclista. Només una havia denunciat maltractaments prèviament.



L'any 2021 es va tancar amb una xifra de 44 dones assassinades per les parelles o exparelles. Set menors van morir víctimes de la violència vicària, la que s?exerceix sobre les dones a través del dany als fills.



Dada positiva: el 2021 es va situar com l'any amb menys dones assassinades per violència masclista des del 2003. El 2020 van ser 47.

1 de cada 2 dones ha patit violència de gènere

11.688.411 dones han patit violència masclista al llarg de la seva vida, segons la Macroenquesta de Violència contra la Dona. Suposen el 57,3% de les dones de més de 16 anys. El 13,7%, gairebé tres milions de dones, reconeixen haver patit violència sexual en algun moment.



La Macroenquesta de Violència contra la Dona, l'única estadística oficial per mesurar la prevalença de la violència contra la dona, es fa aproximadament cada quatre anys des del 1999. L'última es va publicar el 2019.

1 de cada 5 homes joves nega la violència masclista

El baròmetre Joventut i Gènere del Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut de la FAD (Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció) va revelar que el 20% dels adolescents i joves homes entre els 15 i els 29 anys considera que la violència de gènere no existeix i és només "un invent ideològic".



Sense dada positiva: el 2017 només un 10% dels homes joves negava la violència gènere.