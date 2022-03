Acord entre la Diputació de Barcelona i Agbar per impulsar iniciatives destinades a persones en situació de vulnerabilitat

La Diputació de Barcelona i Agbar han signat aquest dijous un conveni marc per impulsar projectes i accions per a la promoció social, l’empoderament i l’autonomia de persones que es troben en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat de vida. L’acord concreta la col·laboració de les dues institucions en el programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, impulsat des de la Diputació de Barcelona, així com altres projectes socials.

El conveni marc s’inscriu en el projecte Territori Social d’Aigües de Barcelona, per contribuir a la millora de l’ocupabilitat i ocupació de persones en situació de vulnerabilitat i el lideratge comunitari.



En l’acte de signatura, que ha tingut lloc al Recinte de l’Escola Industrial de la Diputació de Barcelona, hi han participat Àngel Simon, president d’Agbar, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, i Lluïsa Moret, diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.

Simon: "Amb aquesta iniciativa posem en valor el compromís i la voluntat de servei públic de la companyia, a través de la col·laboració publicoprivada, per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones"

El president d’Agbar Àngel Simon ha explicat que "amb aquesta iniciativa posem en valor el compromís i la voluntat de servei públic de la companyia, a través de la col·laboració publicoprivada, per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. Unint recursos, experiència i coneixement, podem afrontar els grans reptes socials d’ara i del futur, donant resposta especialment a les necessitats de les persones en situació més vulnerable".

Per la seva part, Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha indicat que la signatura d’aquest conveni "és una mostra més del nostre impuls de l’acció social, que es concreta en projectes i iniciatives com la que avui presentem, amb la voluntat de reduir les desigualtats i promoure una societat més equitativa, a través de les aliances amb administracions com els ajuntaments o la Diputació de Barcelona, i de les entitats socials per afrontar els reptes socials i econòmics del present i el futur".

Moret: "Aquest conveni permetrà reduir situacions de desigualtat i vulnerabilitat que malauradament la pandèmia per la Covid-19 ha agreujat entre la població dels nostres pobles i ciutats"

Lluïsa Moret, diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, ha celebrat la signatura d’aquest conveni tot reiterant "la importància de treballar col·laborativament per a la millora de la qualitat de vida de les persones en pobles i ciutats de la província de Barcelona, també entre l’administració pública i les empreses presents al territori". Moret ha destacat "el front comú per combatre les situacions de vulnerabilitat de les persones que es deriva d’aquest conveni", tot afegint que "permetrà reduir situacions de desigualtat i vulnerabilitat que malauradament la pandèmia per la Covid-19 ha agreujat entre la població dels nostres pobles i ciutats". Moret ha agraït la contribució d’Agbar en relació amb el programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, impulsat des de la Diputació de Barcelona, i ha remarcat que aquest programa "desenvolupa una acció intensiva en barris en situació d’alta complexitat social i segregació territorial, per promoure la igualtat d’oportunitats, una vida digna i autònoma, els vincles socials i l’empoderament comunitari".

Combatre la vulnerabilitat des de l’acció social i comunitària

El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, impulsat per la Diputació de Barcelona, intervé en barris de 15 municipis, amb una inversió de més de 4,8 milions d’euros, on es produeixen situacions de vulnerabilitat i reproducció generacional de la pobresa, a través del reforç del paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal —espais públics, comunitats veïnals, equipaments municipals, etc.—, posant les persones i l’eix social en el centre de la intervenció pública. El programa pretén reduir les desigualtats socials, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable per millorar la qualitat de vida de la població.

La signatura d’aquest conveni s’emmarca, segons la companyia, en el compromís del grup Agbar amb l’acció social, concretat en el Pacte Social, una iniciativa orientada a impulsar, mitjançant el diàleg i les aliances, una recuperació econòmica sostenible i justa. En aquest sentit, i com a exemple, Aigües de Barcelona ha participat el 2021, de la mà de 145 entitats i 23 ajuntaments, en 199 iniciatives i cocreat 28 projectes d’acció social que han beneficiat 118.793 persones de manera directa i 639.519 de manera indirecta. A més, disposa d’una tarifa social que garanteix l’accés i subministrament d’aigua a tothom qui ho necessita, i que ja ha beneficiat més de 53.000 llars.