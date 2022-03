Més de 53.000 llars es beneficien de la tarifa social de l'aigua d'Agbar

Més de 53.000 llars en situació de vulnerabilitat s'han beneficiat de la tarifa social de l'aigua d'Agbar. El conseller delegat de la companyia, Felipe Campos, ha assegurat que "la companyia garanteix l’accés i subministrament d’aigua" a tothom a través d'aquest bo, incloent aturats i pensionistes, entre d'altres, així com els 23 protocols contra la pobresa energètica signats amb els diferents ajuntaments.

Col·laboren en 199 iniciatives socials

Aigües de Barcelona ha presentat el balanç de la seva activitat el 2021 aquest dijous. Campos ha explicat els projectes i iniciatives dirigits a millorar "el desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona i la qualitat de vida de les persones", especialment les que es troben en situació de vulnerabilitat.

Més enllà de garantir el dret a l’aigua, Campos ha explicat que Aigües de Barcelona està compromesa socialment amb la implementació de 32 programes que fomenten l’ocupació en set municipis, amb la col·laboració de 26 entitats socials del Tercer Sector. Una d’aquestes iniciatives és el programa ONA, desenvolupat amb Creu Roja i ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, que combina la cobertura de necessitats bàsiques amb l’acompanyament per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de persones beneficiàries de la tarifa social de l’aigua.



En aquest sentit, el conseller delegat ha recordat la necessitat de crear aliances a través de la col·laboració publicoprivada i amb les entitats socials per afrontar els reptes socials i econòmics que deixa la crisi sanitària de la Covid-19: "Estem col·laborant en 199 iniciatives socials, 28 projectes de cocreació que beneficien 145 entitats. A més, a través del pacte social que impulsem a 17 municipis, hem desplegat 75 taules de treball per consensuar i implementar 34 programes en curs".