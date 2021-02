Acte unitari dels presos polítics amb una crida a votar el 14-F per interpel·lar l'Estat i "exigir la fi de la repressió"

Els nou presos polítics, que han pogut sortir de la presó des que a finals de la setmana passada se'ls va tornar a concedir el tercer grau, han fet una crida a votar el 14-F per interpel·lar l'Estat i "exigir la fi de la repressió" mitjançant l'amnistia i el retorn dels exiliats per "afrontar la resolució democràtica" al conflicte entre Catalunya i Espanya. En un acte unitari impulsat per Òmnium Cultural a l'exterior del Palau Robert, a Barcelona, els presos han llegit el manifest conjunt Per l’amnistia i la República; tothom a les urnes, en què denuncien "l'operació d'Estat" per tal d'"imposar la data de les eleccions" enmig del pic de la pandèmia.

Els presos s'han mostrat convençuts que el tercer grau se'ls revocarà aviat

L'acte ha començat amb el reconeixement a la feina dels professionals que estan en primera línia de la Covid i el record pels qui pateixen les conseqüències de la pandèmia, i els presos han recordat que estan compromesos "amb el conjunt de la societat catalana". Després d'un vídeo amb algunes de les intervencions al judici de l'1-O, l'exconsellera Dolors Bassa ha afirmat que les eleccions en l'escenari actual obliguen "la ciutadania a escollir entre la protecció del dret a la vida i el dret a la participació política". Això mostra "el menyspreu" de l'Estat tant a les institucions com a la societat catalana, ha dit l'exconseller Josep Rull, que ha criticat que els tribunals "continuen fent política", per la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de revocar el decret d'ajornament dels comicis.

Els presos s'han mostrat convençuts que el tercer grau se'ls revocarà aviat: "Sabem que serà efímer", ha dit l'exconseller Raül Romeva. La setmana passada, el Servei de Classificació del Departament de Justícia va donar el vist-i-plau a la decisió de les Juntes de Tractament de les presons, que havien tornat a proposar aquest règim pels presos després que el Tribunal Suprem el revoqués al desembre. Divendres ja van sortir i es van sumar a la campanya electoral dels respectius partits.



Per la seva banda, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha afirmat que estan convençuts que el 14-F "el sobiranisme tornarà a omplir les urnes" i enviarà un missatge a l'Estat i al món en què reivindiqui el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió que afecta més de 2.800 persones al territori. L'expresidenta Carme Forcadell ha recordat que al llarg de 10 anys l'independentisme ha omplert els carrers i ha obtingut majoria política al Parlament.



El líder d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha animat a la participació dient que "és hora de seguir exercint drets" i per fer-ho cal "un govern que defensi un projecte de país inclusiu, al servei de la reconstrucció social i l’alliberament nacional", i cal abordar-ho amb una "estratègia compartida". L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, ha afirmat que la repressió busca "dividir" i per això és important "avançar units en la diversitat".