Els presos polítics d'ERC i JxCat irrompen en la campanya electoral i protagonitzen els primers actes

Els dirigents independentistes d'ERC i JxCat empresonats s'han sumat a la campanya electoral dels seus partits tot protagonitzant els primers actes que s'han desenvolupat en aquesta primera jornada del divendres a Badalona per part del republicans i a Reus pel que fa a Junts. Els presos polítics han pogut participar-hi després que aquest matí han pogut abandonar la presó al recuperar el tercer grau que els havia revocat el Suprem. En el cas d'Esquerra han intervingut a l'acte el president del partit, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva. Pel que fa a JxCat els participants han estat Jordi Turull i Josep Rull.

Junqueras: "Cal anar a votar el 14-F perquè no guanyin els de sempre"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a anar a votar el 14-F tot i la pandèmia "perquè no guanyin els de sempre". Durant l'acte de campanya a Badalona, Junqueras ha considerat "legítim" que hi hagi persones indecises o amb por però els ha avisat que si ERC no guanya "clarament" no "guanyarà el país". D'altra banda, el republicà ha demanat omplir les urnes d'ERC per no donar "el gust" a aquells que "no estimen la justícia, que no entenen el benestar i que no volen que el país se'n surti". "No donar el gust a aquells que creuen que poden guanyar tancant-los a la presó", ha conclòs. "El país ho mereix tot i ho necessita tot. Nosaltres hi som per a donar-ho tot, fins i tot la nostra llibertat", ha afegit visiblement emocionat.

El republicà ha defensat que ERC "s'assembla a la societat" i ha dit que "sumar és útil". Precisament, Junqueras ha afirmat que "és molt més útil ser cada cop més i més forts que cada vegada menys, més purs i més febles".



Finalment, Junqueras ha reivindicat que ningú es pot "comparar amb nosaltres" perquè ERC no ha "desviat diners públics". També ha afirmat que ERC és el partit més "represaliat i perseguit". "No és casualitat i malgrat això no dediquem retrets a ningú", ha insistit.

Raül Romeva l'ha precedit i també hi ha intervingut de forma telemàtica des de Suïssa la secretària general dels republicans, Marta Rovira. L'exconseller Romeva ha admès que no saben quan temps podran fer servir els micròfons per si han de tornar a la presó. "Els farem servir tant com podrem", ha concretat. Romeva ha dit que alguns tenen por que parlin però que això no "impedirà" que es comuniquin. "Si fa tres anys ho vam donar tot malgrat el risc que acabéssim a la presó, aquest cop ho donarem tot i més", ha destacat.



El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha promès que serà el "malson" pel presidenciable del PSC, Salvador Illa, per garantir la "llibertat, justícia, el progrés, la república i la reconstrucció". Aragonès ha demanat prioritzar el projecte dels republicans perquè el de Salvador Illa és el del "PSC, Vox, el 155, l'Ibex35, el Rei, la Fiscalia i el TSJC". El republicà ha constatat que ERC és la candidatura que representa a "la gent" i que pot treballar per la dignitat de Catalunya. Aragonès ha reivindicat l'amnistia i l'autodeterminació i ha assegurat que ERC és "capaç" de posar d'acord a tots els que aposten per aquest camí.

Visita sorpresa de la candidata cupaire

La sorpresa l'ha donat la cap de llista de la CUP a les eleccions al Parlament, Dolors Sabater, que ha assistit a l'inici de l'acte de campanya d'ERC a la seva ciutat. La líder dels cupaires s'ha presentat al Teatre Margarida Xirgu minuts abans que comencés l'acte dels republicans per saludar al president d'ERC, Oriol Junqueras, i l'exconseller Raül Romeva. Mentre ha estat a la sala esperant l'arribada de Junqueras, Sabater ha conversat amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, així com altres dirigents republicans. Sabater ha abandonat el teatre pocs minuts abans que comencés l'acte.

Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, amb la candidata de JxCat, Laura Borràs, abans de l'acte de campanya a Reus. — Bernat Vilaró / ACN

Rull i Turull a Reus amb JxCat

Per la seva banda, a Reus hi han participat, per primera vegada en aquesta campanya del 14-F de JxCat, els exconsellers empresonats Jordi Turull i Josep Rull. Turull ha cridat l'independentisme a "reaccionar" per evitar la "castració química" de les institucions. El president del partit, Carles Puigdemont, ha demanat als indecisos que es decantin per JxCat i no per ERC o el PSC.

Turull ha advertit que l'Estat ha passat de la "castració física" de les institucions de Catalunya i la voluntat dels catalans i catalanes, a la "castració química".

Turull: "El 14-F deixem ben clar que la presidència de la Generalitat és a ús del consumidor i no a ús del repressor"

L'exconseller de la Presidència ha reclamat a l'independentisme una "reacció" per evitar-ho. Turull ha fet una metàfora afirmant que un milió de formigues poden tombar un elefant, que es diu "repressió" disfressada de toga. "El 14-F deixem ben clar que la presidència de la Generalitat és a ús del consumidor i no a ús del repressor", ha afegit.

El president del partit, Carles Puigdemont, ha demanat als indecisos que es decantin per JxCat i no per ERC o el PSC: "Nosaltres som els que plantem cara", ha asseverat. L'expresident ha intervingut telemàticament des de Waterloo per destacar que JxCat ha votar en contra de la investidura de Sánchez i dels pressupostos a Madrid perquè era "una altra aixecada de camisa".