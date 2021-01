Els presos polítics surten de la presó fent una crida a la mobilització del vot independentista

Els set presos polítics de Lledoners –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- han sortit aquest divendres de la presó de lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages), després d'obtenir el tercer grau penitenciari. Els líders independentistes podran passar el cap de setmana a casa i no hauran de tornar a la presó fins dilluns. El tercer grau permetrà als presos participar en la campanya electoral. Alguns d'ells com el president d'ERC, Oriol Junqueras, o el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, preveuen participar aquesta tarda mateix en actes electorals dels seus partits. A la sortida, els presos han desplegat una pancarta a favor de l'amnistia i han fet una crida a la mobilització i a anar a votar. Alguns d'ells s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà aquesta semillibertat.



El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat el fet de poder sortir "a ajudar la gent" i ha posat èmfasi en la situació epidemiològica que viu el país. "Tenim una pandèmia per superar i una economia per recuperar", ha assegurat.

Tercer grau efímer, però no cedirem a cap xantatge. Avui, més que mai, compromís amb la lluita per la República, la cultura i la dignitat de tot un poble. Amb la @ForcadellCarme i la @dolorsbassac al cor. #AmnistiaAra pic.twitter.com/DO3ZU8aQDS — Jordi Cuixart (@jcuixart) January 29, 2021

L'exconsellera de Treball Dolors Bassa parlant amb la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, a la sortida presó del Puig de les Basses de Figueres. — Gemma Tubert / ACN

La sortida de Dolors Bassa

Bassa: "Cada persona que es quedi a casa és un vot que va al 155"

Si els presos de Lledoners han sortit tots junts pocs minuts abans de les 11 del matí, l'exconsellera de Treball Dolors Bassa ha sortit de la presó del Puig de les Basses de Figueres cap a dos quarts de nou del matí. Bassa ha demanat la mobilització del vot independentista i del seu partit, ERC, perquè "cada persona que es quedi a casa és un vot que va al 155". "Ens diuen el quan però no ens diran el què", ha afegit en relació a la data de les eleccions. Bassa ha dit que els independentistes han de tornar a guanyar a les urnes per demostrar que no els fan "por". Sobre el tercer grau i el possible recurs, ha dit que estan a l'espera de què fa "la fiscalia que afina el PSOE" però que surt "contenta" i amb "empenta". En aquest sentit, ha dit que la via per als presos, els "exiliats i els represaliats" és "l'amnistia".

L'exconsellera ha sortit del centre penitenciari quan faltaven pocs minuts per tres quarts de nou del matí. Ho ha fet gairebé dos mesos després que hi tornés a entrar i acompanyada per la seva germana, Montse Bassa. A fora, l'esperaven membres d'ERC, entre els quals la cap de llista per Girona, Teresa Jordà, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.

Bassa, que ha atès els mitjans de comunicació tan bon punt ha sortit, ha assegurat que està contenta i que ho fa amb "empenta". L'exconsellera ha recordat, però, que el tercer grau penitenciari no és la "llibertat" i que, tot i que és "un bri d'aire fresc", té lloc en el marc d'una campanya electoral "imposada totalment". L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, resta empresonada a Wad-Ras a l'espera que el Departament de Justícia acabi de revisar el seu règim penitenciari i a causa del confinament actual del centre penitenciari que dificulta la seva sortida.