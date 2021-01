Pere Aragonès: "No volem una Generalitat convertida en un despatx de la Moncloa"

L'acte d'inici de campanya d'ERC ha remarcat aquest dijous els objectius principals dels republicans: guanyar les eleccions de la Generalitat per governar el país, posar la vida i la salut al centre, i frenar els "40 anys sociovergents" que han governat Catalunya. Així ho han comentat diversos dels participants en aquest primer acte de campanya, que ha comptat amb un format telemàtic. El vicepresident en funcions del president de la Generalitat i candidat a la presidència del partit, Pere Aragonès, ha estat molt clar: "Cal una reconstrucció progressista. No volem que la reconstrucció econòmica sigui decidida des d'una Generalitat convertida en un despatx de la Moncloa, que és el que voldria Salvador Illa". I és que segons l'enquesta del CIS el socialista podria guanyar les eleccions catalanes, en una dura pugna amb la candidatura encapçalada per Aragonès.

L'acte ha tingut lloc aquest dijous a la tarda al Teatre Monumental de Mataró, i ha comptat amb les intervencions de la secretària general del partit, Marta Rovira, el president del Parlament, Roger Torrent, i les caps de llistes per Lleida (Marta Vilalta), Girona (Teresa Jordà) i Tarragona (Raquel Sans), entre d'altres.



"La pandèmia ha estroncat molts projectes", ha apuntat Aragonès, però ha assegurat que ni el coronavirus ni la repressió de l'Estat han frenat la determinació d'ERC per construir un país independent ni per seguir lluitant per la "justícia social i igualtat d'oportunitats". El coordinador nacional del partit ha posat de manifest que aquesta serà "una de les campanyes més estranyes", i ha afegit que no s'hauria de celebrar perquè no s'haurien de fer eleccions el 14 de febrer tenint en compte les dades epidemiològiques. "La gent d'ERC sabem que les urnes és l'única eina de poder que tenim, i hi anirem (a votar)", ha insistit, després de denunciar que la justícia espanyola ha mantigut la data que des del Govern havien demanat ajornar.

Marta Rovira: "Ara no és moment de dogmatismes ni de purismes, el país se'ns desfà a les mans"

"Em presento perquè vull ser el primer servidor de tots els ciutadans de Catalunya, perquè els ciutadans d'aquest país són el més preuat que tenim", ha declarat. "Després de 40 anys que hem tingut PSC o convergents, poscsocialistes o semiconvegrents, ara toca una presidència d'ERC", ha insistit.



El candidat a la presidència ha dedicat unes paraules a les persones que han mort o que encara estan patint les conseqüències econòmiques, emocionals i de salut de la pandèmia, i ha afegit que des de ERC es posen "al servei d'aquest país i de la seva reconstrucció". En aquest sentit, Marta Rovira ha aclarit que, si han de rebre recursos dels Pressupostos Generals de l'Estat o fons Europeus per combatre la pandèmia, des d'ERC els acceptaran. "Són instruments i els volem tenir al nostre abast. Ara no és moment de dogmatismes ni de purismes, el país se'ns desfà a les mans. Per això al costat de la gent i quan algú ens sembli que no actuï de la mateixa manera, ho denunciarem. Quan algú demori les ajudes com fa el Govern espanyol, ho hem de dir", ha etzibat la candidata de forma telemàtica.

D'altra banda, Aragonès ha volgut posar èmfasi en la capacitat mediadora d'ERC, tant amb socialistes com amb Junts per Catalunya. "Som els que hem posat d'acord aquells que mai es voldrien posar d'acord per avançar cap a l'amnistia (...) o cap a la justícia social i a la igualtat d'oportunitats", ha detallat. Ara bé, Rovira ha estat més crua respecte als rivals polítics -i socis de Govern-. "El republicanisme és el que es posa al costat de la gent i el que no té les mans tacades de corrupció. És el que no desvia mai la pirada ni un sol euro cap a interessos privats", ha etzibat.