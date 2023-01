Activada la prealerta del Neucat per nevades a partir dels 200 m: les recomanacions de Protecció Civil

Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, anomenat Neucat. La decisió s'ha pres davant la possibilitat que aquest dimarts hi hagi nevades a partir de 200 metres d'altitud a diferents punts de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que hi pugui haver gruixos superiors als dos centímetres.

Alhora, les prediccions indiquen que de matinada també podrà nevar arran de mar a l'extrem nord-est del país. A partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 metres, tret de la zona de Ponent i del terç sud de Catalunya.

Les recomanacions de Protecció Civil

Davant la possibilitat de nevades i glaçades, Protecció Civil ofereix diversos consells preventius. Si ens trobem a casa, cal fer un ús correcte de la calefacció i desconnectar els aparells elèctrics que no siguin necessaris. Es recomana evitar tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers en llocs tancats.

En zones aïllades o no urbanes, cal mantenir un rajolí constant d'aigua a les aixetes per evitar que es congelin les canonades i apaga el reg automàtic.

En cas de nevada, col·labora en la neteja de les voreres i camins. En cas que hi hagi neu acumulada als terrats, terrasses o balcons, es demana retirar-la sense abocar-la a la via pública. També es demana no telefonar per deixar les línies lliures per als equips de socors.

Si ens trobem a l'exterior, és evident que ens hem d'abrigar bé. Protecció Civil recomana peces de roba lleugeres, l'una sobre l'altra, i detalla que les manyoples proporcionen més escalfor que els guants.

Cal que ens protegim sobretot la cara i el cap, i evitar que l'aire fred t'entri directament als pulmons. També s'ha d'evitar fer esforços físics intensos, ja que es corre el perill de patir una lesió a l'organisme.

En cas de viatjar en un vehicle durant un episodi de neu, es recomana consultar l'estat del transit i utilitzar només les vies principals per circular, evitant les vies secundaries, i sortir ben preparats. També es recomana sortir només si es imprescindible i no fer-ho de nit.

És important posar especial atenció a l'estat del vehicle, tan pel que fa al manteniment com a l'equipament adequat. En aquest sentit, un altre dels consells importants és tenir les cadenes pels pneumàtics del cotxe preparades i tenir coneixements de posar-les. Cal també assegurar-se que es troben en bon estat.

En cas de veure'ns sorpresos per una nevada quan ja estem a la carretera, es recomana precaució i deixar una via lliure amb l'objectiu de permetre el pas de màquines llevaneu, a qui no hem d'avançar, i als serveis d'emergència.

Pel que fa a consells de conducció amb neu i gel, es recomana conduir a velocitat moderada, i tornar enrere o buscar refugi si la ruta és perillosa. Si no trobem refugi, proposen quedar-nos dins el cotxe, ja que els pneumàtics actuen com a aïllant del fred, i posar un mocador de colors vius a l'antena del cotxe. Cal deixar la calefacció encesa i la finestra una mica oberta, sense adormir-nos amb el motor en marxa.

Es recomana també circular per la neu verge i no per sobre les marques dels altres vehicles, encendre els llums d'encreuament i boira, mantenir precaució i no avançar a la resta de vehicles, aixi com conduir amb molta suavitat i no trepitjar al fre on hi hagi gel.

Desactivada l'alerta per ventades a tot Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest dilluns la fase d'alerta del pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat). Ho ha fet un cop actualitzades les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, que indiquen que ja ha finalitzat l'episodi de fort vents.

Durant el cap de setmana, el vent no ha provocat incidències rellevants i no s'han produït afectacions als serveis bàsics, a excepció de la caiguda d'una línia elèctrica a Gerb, al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera). Algunes de les ratxes més destacades segons el Servei Meteorològic de Catalunya han estat al Pirineu.