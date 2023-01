L'onada de fred a Catalunya deixa temperatures de 0ºC a la costa i -9ºC a l'interior

L'onada de fred que atravessa Catalunya ha fet caure radicalment les temperatures durant la nit de dissabte a diumenge, deixant un ambient gèlid que s'ha mantingut al matí. La majoria dels termòmetres de la costa han registrat valors al voltant dels 0ªC, mentre a les comarques d'interior el fred ha estat encara més intens, amb temperatures que han arribat als -9ºC i els -15ºC a zones d'alta muntanya.

També s'han viscut fortes ratxes de vent d'entre 50 i 80 km/h, que han fet notar encara més el fred però han frenat una baixada més gran de les temperatures als extrems nord i sud del país, i en algunes comarques de Ponent.

Segons les dades del Meteocat, els registres més baixos que s'han viscut a la costa catalana han estat a Viladecans (-4ºC), Cunit (-3,7ºC), Malgrat de Mar (-2,6ºC) i el Port de Barcelona (-1,9ºC). En canvi, a les comarques centrals i d'interior els termòmetres han continuat baixant molt més que a la costa. Destaquen els -9ºC a Sant Julià de Vilatorta, els -8,6ºC a Guixers, els -8,2ºC a Vic, els -7,9ºC a Orís, els -7,7ºC a Cardona o els 7,3ºC a Sant Salvador de Guardiola.

A l'alta muntanya el torb ha estat el protagonista, aixecant del terra la neu que ja s'havia precipitat i afegint encara més nevades. Les temperatures al Pirineu hann oscil·lat entre els -10ºC i els -15ºC, marcant -15,5ºC a la Bonaigua i -14,8ºC a Sasseuva, a la Val d'Aran. A més, algunes estacions d'esquí com La Molina han estés un comunicat demanant precacuó a les pistes a causa de les fortes ventades que es mantindran aquest diumenge.

Protecció Civil manté l'alerta pel fred

Amb aquest fred generalitzat, Protecció Civil manté l'alerta per onada de fred a gran part de Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona va activar aquest dissabte al vespre l'Operació Fred en fase d'alerta cinc anys després de la última vegada. Es van obrir 262 places addicionals en equipaments municipals per donar acollida a les persones sense llar i que pernocten al carrer perquè no hagin de dormir al ras.

A la resta de municipis, Protecció Civil demana que informin al centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) dels espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin. I pel que fa a la mobilitat, Protecció Civil reclama molta prudència a tothom que s'hagi de desplaçar, especialment en cas de trobar gel a la calçada, i extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges, garantint sempre una correcte ventilació.