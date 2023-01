El vent va a la baixa després de les fortes ratxes de dimarts, però arriba el fred intens

Les incidències per l'episodi de forts vents ha anat clarament a la baixa durant la nit i matinada d'aquest dimecres. Així, els Bombers de la Generalitat han atès només 11 noves incidències entre les 22.00 hores d'aquest dimarts i les 7.00 hores i cap d'elles ha estat greu. Des de l'inici de l'episodi, aquest dilluns, les alertes ateses han estat 525. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha atès a 1.057 trucades per 800 incidents fins a les 8.00 hores d'aquest dimecres.

Després d'un dimarts marcat per les fortes ratxes de vent -que en alguns punts del país han superat els 100 km/h-, el fred intens arriba a Catalunya i la previsió és que s'hi instal·li durant força dies.



El Barcelonès ha concentrat el 51% de les trucades des de dilluns, seguida del Vallès Occidental (16%) i el Baix Llobregat (15%). Per municipis, Barcelona n'ha tingut gairebé 400, i a molta distància Terrassa (48) i Badalona (36). La majoria d'actuacions dels Bombers han estat assistències per la caiguda d'arbres o per retirar elements inestables de la via pública o de façanes. Durant una estona, però, es va haver de desallotjar les piscines Picornell de Barcelona -a Montjuïc- per la caiguda d'un focus d'un recinte, mentre que a Badalona va caure una estructura d'uns 20 metres al centre comercial Màgic sense provocar ferits.

El vent va provocar un temporal de mar, amb onades de fins a 3 metres a la Costa Central, si bé durant la nit la situació ha anat clarament a la baixa. Amb tot, hi ha hagut algunes inundacions al Maresme, com per exemple la zona propera a la platja de la Punta de la Tordera, a Malgrat de Mar, on hi ha càmpings.

La matinada de dilluns a dimarts van registrar-se vents de fins a 159 km/h a la muntanya de Puig Sesolles, al costat del Turó de l'Home, al Montseny; de 107 km/h a Montserrat; i de 103 km/h a Ulldeter, al Ripollès. Les ratxes van superar els 50 km/h a gran part de Catalunya. Aquest dimecres el Servei Meteorològic manté l'alerta per perill moderat de vent a bona part del Pirineu i a les comarques tarragonines i perill alt a les Terres de l'Ebre.