Admesa a tràmit la querella de Torrent i Maragall pel cas d'espionatge als mòbils

El jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona ha admès a tràmit la querella presentada pel president del Parlament, Roger Torrent, i l’exconseller i diputat d'ERC Ernest Maragall pel cas "d'espionatge polític" dels seus telèfons mòbils, segons han explicat fonts de la presidència de la cambra a l'ACN. Torrent i Maragall van ser víctimes de l'espionatge durant el 2019 dels seus terminals mitjançant l’Spyware Pegasus, de l’empresa israeliana NSO Group, que només pot ser adquirit i utilitzat per estats. El cas el van fer públic el 14 de juliol els diaris The Guardian i El País, i ho van confirmar les empreses Whatsapp i el grup d'investigació Citizen Lab, un grup de ciberseguretat de la Universitat de Toronto.

En el moment de fer-se públic, Torrent va afirmar que el cas "ha de preocupar enormement els democràtes, siguin independentistes o no", perquè "posa en risc els drets fonamentals de moltíssima gent". Entre abril i maig de 2019, el software va aprofitar una vulnerabilitat de Whatsapp de 1.400 mòbils per espiar-los, un centenar dels quals "de manera abusiva i per motivacions polítiques", segons va explicar Torrent en base a la investigació duta a terme per Citizen Lab. Es tracta de personalitats polítiques, però també periodistes i líders socials. Entre elles, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel i un membre de l'ANC.



El 28 de juliol, el Parlament va presentar una denúncia per investigar el cas, i dos dies després, Torrent i Maragall varen presentar la querella que ara ha estat admesa a tràmit.