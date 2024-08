Així es reforçarà el transport públic de Barcelona per la Copa Amèrica i la Festa Major de Gràcia

Barcelona es prepara per reforçar la mobilitat i el transport públic de cara a la celebració de la 37a Copa Amèrica de Vela, que la ciutat acollirà a partir del pròxim dijous 22 i fins al 27 d'octubre. L'Ajuntament i el Port, amb l'organització de la competició, han elaborat un pla de mobilitat per donar resposta a la previsible afluència de persones. D'altra banda, també hi haurà reforç per la celebració de la Festa Major de Gràcia, que arranca aquest dijous 15 i s'allarga fins dimecres 21. A continuació, us expliquem tot el que heu de saber.

Pel que fa a l'esdeveniment esportiu, el pla contempla un seguit d'actuacions per millorar i fer més fàcils els desplaçaments en transport públic, que inclouen aquest reforç de la xarxa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquesta permet arribar a les zones on es desenvoluparà el gran esdeveniment, per seguir les regates, visitar el Race Village, que estarà situat al Moll de la Fusta, i el nou Port Olímpic, així com les Fan Zones habilitades a plaça del Mar i Bogatell.

L'esdeveniment tindrà lloc a la zona del Port Vell per la platja i fins al Port Olímpic. El camp de regates s'instal·larà davant de les platges de Sant Sebastià, Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro, mentre que al llarg del front marítim comprès entre la plaça de la Carbonera i Bogatell, l'organització preveu la instal·lació de diferents espais amb pantalles per al seguiment en viu de les regates. A excepció d'algunes proves específiques, les regates se celebraran majoritàriament els dimecres, els divendres i els caps de setmana.

Reforços de metro i serveis especials de bus

De cara a l'esdeveniment, TMB reforçarà el servei de la línia 4 (groga) durant els caps de setmana i els dies de màxima afluència, que són els de la cerimònia inaugural el 10 d'octubre i les regates finals el 16, 18 i 21. Així, aquestes jornades i els caps de setmana en franges concretes del dia circularà fins a un 20% més de trens. També es reforçarà el personal d'atenció, seguretat i neteja a les estacions més properes.

D'altra banda, s'ha programat un servei especial d'autobusos que enllaçarà l'aparcament dissuasiu habilitat per l'Ajuntament a la zona del Fòrum amb la platja del Bogatell, amb l'indicador 'Copa Amèrica'. La línia circularà tots els caps de setmana, a partir del 7 de setembre i fins al 27 d'octubre, i els dies de màxima afluència, en horari d'11.30 a 18.30 h i amb una freqüència de pas inferior als 10 minuts.

TMB també reforçarà el servei regular d'autobús de les principals línies que arriben a l'àmbit de la celebració, que són les següents: D20, H16, V15, V19, V21, V23, V25, V27 i 47. Els reforços s'aplicaran durant les hores punta de l'esdeveniment els mateixos dies que el reforç de l'L4, els caps de setmana i els dies de màxima afluència. L'Ajuntament també aplicarà millores en la infraestructura, alhora que podrà restringir l'accés amb vehicle privat en determinades hores i espais.

Mapa amb els principals espais de la Copa Amèrica i els transports públics propers. — Ajuntament de Barcelona

Les parades de metro més properes per accedir a la zona són les de Barceloneta, Ciutadella / Vila Olímpica, Bogatell i Llacuna (L4); Drassanes (L3), i Marina (L1). D'altra banda, cal recordar que el tall de servei de l'L4 entre Selva de Mar i La Pau es normalitzarà el 22 d'agost, sense afectar la competició. El tall a l'L2 entre Paral·lel i Sagrada Família i el de l'L10N entre La Salut i Gorg són vigents fins al 25. I fins a l'1 de setembre està fora de servei el tram de l'L5 de metro Cornellà Centre – Collblanc.

67 hores sense interrupció de metro

Pel que fa a la celebració de la Festa Major de Gràcia, el metro reforça amb més trens i personal les línies L3 i L5, les més concorregudes durant les festes. Les nits del 16 al 18 aquest transport funcionarà de forma continuada, oferint així 67 hores de servei sense interrupció. Els trens circularan des de les 5 de la matinada de divendres 16, fins a les 12 de la nit del dia 18 (és a dir, fins a la finalització del servei de diumenge).

En qualsevol cas, el consistori aconsella la utilització del transport públic, i TMB especialment de la xarxa de metro. Les estacions més properes als diferents punts del barri de Gràcia on es faran les activitats programades per la festa major són L3 – Lesseps, Fontana, Diagonal; L4 – Joanic, Verdaguer; I L5 – Diagonal, Verdaguer. També apropen a Gràcia les línies regulars d'autobús D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47,114 i 116.