Així s'han buidat els embassaments de les conques internes des de principis de l'estiu

A l'espera del possible impacte que tingui l'episodi de pluges generalitzada que s'està vivint a bona part de Catalunya aquest dimecres, els embassaments de les conques internes acumulen setmanes a la baixa. En concret, han passat de tenir unes reserves del 37,1% el 28 de juny -el nivell més elevat des d'octubre del 2022- a l'actual 27,3%, deu punts menys. En xifres absolutes, l'aigua acumulada ha caigut dels 257,52 hm3 a 189,26, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Les dades segueixen sent força més positives que un any enrere, ja que aleshores les reserves tot just se situaven al 20,3% i els 141 hm3. Ara bé, amb prou feines arriben a la meitat de la mitjana dels darrers cinc anys (364,76 hm3) i al 44% del nivell mitjà de l'última dècada (427,72 hm3).

La situació és millor que el 2023 gràcies a la primavera plujosa que va viure Catalunya, però els episodis de pluja no van tenir continuïtat durant l'estiu i tampoc ho han fet de manera notable en el que portem de tardor. Les precipitacions no han arribat a les capçaleres dels rius i s'han produït a primera línia de costa -com al Delta de l'Ebre-, sense incidència en les reserves dels embassaments.

De fet, la setmana passada un informe del Govern ja va advertir que el sistema Ter – Llobregat entraria en estat d'excepcionalitat per sequera al novembre i en emergència al març si es manté la pluviometria de l'any passat.

Extrema sequera al Camp de Tarragona

El punt més baix va registrar-se el 9 de març, quan els embassaments de les conques internes tot just acumulaven 100,1 hm3 d'aigua, el 14,4% de la seva capacitat, que en el cas del sistema Ter-Llobregat -que nodreix Barcelona i l'àrea metropolitana, part de la Catalunya central i Girona- era de 90,6 hm3 i el 14,8%. En aquell moment el Ter-Llobregat acumulava més d'un mes en situació d'emergència per sequera, que s'havia decretat l'1 de febrer i que s'allargaria fins el 7 de maig, quan es va aixecar gràcies a les pluges de primavera.

Actualment, el Ter-Llobregat està al 28,8% de la seva capacitat, amb 176,2 hm3 d'aigua. Amb l'excepció de la lleugera millora el pantà de Sant Ponç, els embassaments d'aquest sistema fa setmanes que van a la baixa i, per exemple, Sau ha passat del 44,2% al 19% des del 28 de juny; Susqueda del 34,9% al 31,5%; i la Baells del 51% al 40,2%.

Fora del Ter-Llobregat, la situació es manté extremadament crítica al Camp de Tarragona, amb els pantans de Siurana (Priorat) i Riudecanyes (Baix Camp) pràcticament buits, al 0,65% i l'1,64% de la seva capacitat, nivells inferiors al de fa un any, quan ja patien una greu sequera.