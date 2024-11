Alcanar i Ulldecona s'emporten el principal impacte de l'última DANA però sense incidències greus

Alcanar i Ulldecona, al Montsià, s'han emportat el principal impacte de l'última DANA, tot i que l'episodi de pluges intenses ha finalitzat sense provocar incidents greus. Protecció Civil ha desactivat de matinada la fase d'alerta del pla per risc d'inundacions Inuncat i també la del Procicat per fort onatge. A més, a la mitjanit van decaure les restriccions de mobilitat que hi havia al Baix Ebre, el Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Tarragonès.

Les pluges més intenses durant el dia s'han concentrat en aquest extrem sud, amb 122 litres per metre quadrat al llarg del dia a Ulldecona, 43,2 l/m2 en mitja hora a Alcanar i 24,6 a Mas de Barberans. Els Bombers van rebre 52 avisos fins a les 22.00 hores i el 112, 787 trucades que van generar 708 expedients, principalment al Tarragonès (242), Barcelonès (106), Baix Camp (104) i Montsià (58), sobretot per peticions d'informació, inundacions de baixos, risc estructural o incidències de trànsit.



Dos nuclis incomunicats

Una de les incidències més destacades ha estat la crescuda dels barrancs per les intenses precipitacions, que han deixat incomunicats els nuclis dels Valentins i la Miliana, al municipi d'Ulldecona. Els pluviòmetres de l'estació dels Valentins han arribat a recollir durant la tarda d'aquest dimecres 117 litres de pluja per metre quadrat, 41,6 dels quals només en mitja hora. Aquesta intensitat ha fet baixar un cabal d'aigua considerable pels barrancs, fins al punt d'obligar a tallar el trànsit pels accessos dels dos nuclis.

Al nucli d'Ulldecona, segons ha apuntat l'alcaldessa de la població, Núria Ventura, ha caigut part d'una casa en ruïna com a conseqüència de les fortes pluges. Arran d'aquest incident, un veí ha estat desallotjat com a mesura de precaució. Als Valentins, d'altra banda, alguns domicilis particulars amb planta baixa propers al barranc han patit inundacions.

Els Bombers han explicat posteriorment que han activat vuit dotacions per valorar l'escenari a la Miliana, amb efectius del Grup d'Actuacions Especials de muntanya i subaquàtic. El cos ha indicat que ha evacuat preventivament dues persones fins a Godall i que ha fet acompanyament de dues persones més a la primera planta del seu domicili, atès que la planta baixa acumulava mig metre d'aigua.

Restablert el servei ferroviari als Regionals del sud

Les pluges van afectar el servei ferroviari en diverses línies. A primera hora d'aquest dijous, s'havia restablert el servei a l'R15 i a partir de les 7.00 s'ha iniciat un servei exploradora amb personal d'infraestructures a l'R16 entre Tarragona i Tortosa i a les 7:30 hores el mateix a l'R17 entre Tarragona i Salou PortAventura. Un cop aquestes exploracions han acabat i s'ha comprovat el bon estat de les instal·lacions, el servei ha quedat restablert a les dues línies.

Pel que fa a l'alta velocitat, funciona amb normalitat cap a Madrid mentre que el primer servei cap a Màlaga no ha sortit, segons ha informat Renfe.

En relació al trànsit, a primera hora del matí continuaven tallades per inundacions les carreteres TP-3311 entre la Galera i la Sénia i la TV-3322 a Ulldecona, però aquesta s'ha reobert passades les 8.30 hores.