La DANA no deixa incidències importants al sud de Catalunya més enllà d'afectacions per carretera i viàries

L'amenaça de la nova DANA ha planat aquest dimecres al sud de Catalunya, amb l'amenaça de pluges continuades i torrencials que ha obligat a restringir la mobilitat durant tot el dia a cinc comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre: el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquestes comarques no hi ha hagut escola, ni universitat, ni esdeveniments esportius, ni desplaçaments a centres de dia, ni cap activitat laboral considerada no essencial.

Amb tot, no s'han registrat incidències importants més enllà de les restriccions de mobilitat, que han suposat -per exemple- la suspensió el servei alternatiu per carretera de les obres del túnel de Berà pel "col·lapse" generat o el tancament de PortAventura World. A més, la circulació de la línia València-Barcelona d'Adif ha estat interrompuda entre les estacions de Castelló de la Plana i de Cambrils per les condicions meteorològiques de la zona, segons ha informat l'administrador ferroviari via xarxes socials.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha celebrat que les restriccions a la mobilitat "han ajudat" a evitar incidències greus i ha confirmat que les restriccions decretades quedaran anul·lades aquesta mitjanit, tal com s'havia indicat inicialment. La consellera també ha justificat les retencions que al llarg de la jornada hi ha hagut a l'autopista AP-7 pel fet que es tracta d'una "via refugi" per evitar que hi hagi vehicles a zones inundables.



Encara en alerta, Protecció Civil manté el pla Inuncat per a les properes hores i la Generalitat demana precaució fins a la mitjanit. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) havia elevat al matí a vermella (5/6) l'alerta per intensitat de pluja entre les dotze i les sis de la tarda al Baix Ebre i el Montsià. Segons el Meteocat, els xàfecs i tempestes d'aquesta tarda han estat d'intensitat forta a les Terres de l'Ebre.

Ulldecona (Montsià) registrava a dos quarts de sis 111,8 litres de pluja per metre quadrat, 40 litres del total dels quals s'han produït en la darrera mitja hora d'aquesta franja. Per darrere trobem Mas de Barberans (Montsià) amb 69,1 litres, el Parc Natural dels Ports amb 53,5, Horta de Sant Joan (Terra Alta) amb 49,8 i els Alfacs (Montsià) amb 37,9. Segons indica el SMC, el xàfec de darrera hora de la tarda al Montsià descarrega amb intensitat torrencial, els de més de 40 litres en mitja hora.

En l'evolució de les imatges del Meteosat en el canal d'infraroig acolorit, que permet veure la temperatura del cim del núvol, s'observa la tempesta que ha descarregat al Montsià.

A l'estació d'Ulldecona-els Valentins porten acumulats fins a les 18:30 h 117,2 mm. pic.twitter.com/VW84GogeMw — Meteocat (@meteocat) November 13, 2024

D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 656 trucades fins a les quatre de la tarda per 586 incidents relacionats les pluges, sense incidències significatives. Les trucades provenen principalment del Tarragonès (211, el 36,38% del total), el Barcelonès (92, el 15,86%) i el Baix Camp (90, el 15,52%). Per municipis, els que han registrat més avisos són Tarragona (101), Barcelona (82), Reus (44) i Salou (24). Des del matí i fins a primera hora de la tarda, els Bombers de la Generalitat han atès 20 avisos relacionats amb el temporal, cap de greu.



Col·lapse viari al sud de Catalunya

Pel que fa a la mobilitat a la xarxa viària catalana, els Mossos d'Esquadra han establert punts de regulació de trànsit a una dotzena de vies, en algunes d'elles amb més d'un punt de control. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la principal afectada per aquestes regulacions ha estat l'AP-7, que a mitja tarda estava tallada en dos punts: a Amposta en sentit nord, amb aturades de 13 km en el punt de desviament, i a Altafulla en sentit sud, amb retencions de 8 km.

Un dels controls que els Mossos per l'episodi de pluges intenses. — Neus Bertola / ACN

Per la seva part, Renfe ha suspès el servei alternatiu per carretera de les obres del túnel de Roda de Berà pel "col·lapse" a les vies, segons ha informat la companyia, puix els controls de regulació de trànsit han provocat llargues cues. Els Mossos d'Esquadra han anunciat aquest dimecres cap a dos quarts de sis de la tarda que aixecaven els controls de pas, que s'han fet a l'AP-7, la C-14, l'N-340, la T-11, la T-331, la C-43, l'N-420, la TV-3141, l'A-7, l'N-240 i la C-37.

En qualsevol cas, no consta cap via afectada per inundacions. D'altra banda, PortAventura World ha tancat el parc temàtic durant tota la jornada d'aquest dimecres per les restriccions de mobilitat de Protecció Civil. "El nostre compromís és vetllar per la seguretat de tots els nostres clients i treballadors", afirmen en un comunicat publicat a les xarxes socials.

Alerta pel fort onatge i ratxes fortes de vent

Protecció Civil també ha activat aquest dimecres en alerta el Pla territorial de protecció civil de Catalunya (Procicat) pel fort onatge previst a tot el litoral. Segons el Meteocat, les onades poden superar els 2,5 metres d'alçada (maregassa), especialment als dos extrems i al litoral central fins a la nit. També ha posat en prealerta el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), atès que el vent bufarà de component nord-oest al litoral central, a les comarques de Baix Llobregat, Baix Penedès, Barcelonès, Garraf, Maresme i Tarragonès. Es poden superar ratxes màximes superiors als 70 km/h.