Alèxia Putellas torna a regnar i es converteix en la primera dona en revalidar la Pilota d'Or

Alèxia Putellas s'ha convertit en la primera dona en revalidar la Pilota d'Or, després de l'històric guardó obtingut fa un any. La jugadora del FC Barcelona s'ha tornat a imposar en el preuat trofeu, en una gala celebrada aquest dilluns a París. La migcampista blaugrana ja va ser reconeguda com a millor jugadora de l'any per la UEFA el passat mes d'agost.

La catalana va firmar 34 gols en 40 partits la temporada passada, per bé que es va perdre l'Eurocopa d'Anglaterra a causa de la greu lesió que pateix al genoll, un trencament dels encreuats. Tot i la derrota a la final de la Lliga de Campiones contra el Lió, va afegir al seu palmarès tres títols amb el Barça la passada campanya: Lliga, Copa i Supercopa.

En l'edició del 2021 d'aquest reconeixement, la migcampista es va convertir en la primera futbolista de la història del Barça en emportar-se el trofeu de France Football. Així com el primer atleta català, home o dona, en emportar-se la Pilota d'Or de futbol.

Nascuda a Mollet del Vallès l'any 1994, Putellas s'ha convertit en un autèntic referent per a les noves generacions futbolístiques de casa nostra i d'arreu del món. Capitania i líder absoluta al camp, avui el joc roda al seu voltant des del centre del terreny de joc.

Fa 10 anys que vesteix la samarreta del Barça: va fitxar per l'entitat blaugrana el 2012, quan tenia 18 anys, provinent del Llevant. El seu debut professional el va fer abans, però, ni més ni menys que al RCD Espanyol, l'any 2010. Aquesta primera oportunitat a l'elit va arribar després d'haver-se format també a les categories inferiors del CE Sabadell.

La seva gran temporada blaugrana va ser precisament la 2020-21, on va liderar l'equip fins a assolir un espectacular triplet de Copa, Lliga i Lliga de Campiones. Tant és així que va rebre la seva primera Pilota d'Or, a més del reconeixement de la UEFA com a millor jugadora.

Internacional amb la selecció absoluta d'Espanya des del 2013, ha disputat els Mundials de 2015 i 2019, així com l'Eurocopa de 2017. L'any passat va superar Marta Torrejón com a futbolista amb més internacionalitats amb La Roja. En categories inferiors, va ser dues vegades campiona de l'Eurocopa sub-17.

Més enllà de mèrits esportius, Putellas s'ha convertit en una icona que transcendeix dels terrenys de joc. A banda de ser un referent per a molts, se situa en el número 13 del rànquing d'SportsPro’s 50 dels millors esportistes per al màrqueting d'aquest 2022. Apareix com a primera esportista de l'Estat espanyol, per davant de figures com Rafa Nadal, Kilian Mbappe o Stephen Curry.

Propietària del centre del camp

Putellas destaca per l'estètica del seu futbol, que domina gràcies a la seva cama esquerra d'or. Creadora de joc des del centre del camp, té talent també per desequilibrar i desencallar situacions de partit complexes. A més d'una bona rematada i gran capacitat golejadora.

Per bé que com a interior és on l'hem vist rendir més i millor, pot jugar en diferents posicions i desenvolupar diferents funcions i tasques al centre del terreny de joc. Té capacitat per trobar a les companyes lliures i habilitar-les per crear ocasions de gol, alhora que pot ser ella en primera persona qui s'incorpori a l'ofensiva entremig de les defenses rivals.

La catalana ha arribat al moment futbolístic més dolç d'ençà que és professional. Els resultats futbolístics col·lectius han estat assolits en les darreres dues campanyes de la mà dels reconeixements individuals, acreditant-la com a millor futbolista del planeta.

El dubte és ara si Putellas ha arribat al seu sostre futbolístic o encara té camí per córrer i anys per dominar. El retorn i la recuperació de la seva greu lesió al genoll marcarà indubtablement el seu futur com a futbolista.